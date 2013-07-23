Kadınların işgücüne katılım oranı %31, erkeklerden %20 az maaş alıyorlar

Kadınlar işgücüne katılım oranının sadece yüzde 31,2 olduğu Türkiye’de kayıtdışı çalışmanın yanı sıra erkeklerle aynı işi yaptığı halde çok daha az ücret almak zorundalar. Türkiye İstatistik Kurumu’nun verilerine göre Türkiye’de profesyonel meslek mezunları kadın ve erkekler arasındaki cinsiyete dayalı ücret farkı yüzde 20. En fazla kadının istihdam edildiği tarım sektöründe ise kadınlar genellikle ücretsiz aile işçisi olarak çalıştırıldığından cinsiyete dayalı ücret farkı hesaplanamıyor.

Radikal gazetesinden Şebnem Turan'ın haberine göre, Türkiye’de toplam kadın istihdamı 7 milyon 820 bin. Bu kadınların 2.1 milyonu tarımda çalışıyor. Tarımda çalışanların çoğu ücretsiz aile işçisi olduğundan diğer meslek gruplarındaki cinsiyet ayrımı dikkat çekici hale geliyor. 1 milyon 23 bin kadının çalıştığı profesyonel meslek gruplarında yıllık ortalama kazanç 27 bin 861 lira. Aynı işi yapan 1 milyon 301 bin erkek ise kadınların yüzde 20 daha fazlası olan 34 bin 520 lira kazanıyor. Nitelik gerektirmeyen işlerde çalışan 1 milyon 467 bin kadın yıllık 10 bin 713 bin lira alıyor. 2 milyon 89 bin erkek meslektaşı evine 12 bin 449 lira götürüyor. Bu gruptaki ayrımcılığın oranı yüzde 14. Sa-natkârlar ve ilgili işlerde çalışan 464 bin kadın yılda 13 bin lirayı zor kazanırken aynı işi yapan 3 milyon 289 bin erkeğin eline yılda 15.5 bin lira geçiyor. Ayrımcılık oranı yüzde 16,6. En fazla ayrımcılık ise yüzde 24,1 ile tesis ve makine operatörleri ile montajcılar meslek grubunda. Kadınların daha güç yapabileceği meslek grubu diye baştan ayrımcılık yaratılan grupta 269 bin kadın yılda 10.5 bin lira alıyor. Sayıları 2.1 milyonu bulan erkek meslektaşlarının yıllık kazancı ise 13.8 bin lira.

Hizmet sektöründe çalışan 1 milyon 293 bin kadın biraz daha şanslı. Bu meslek grubunda erkeklerden sadece yüzde 7,4 daha az ücret alıyorlar!

Eğitimle de değişmiyor

TÜİK verilerine göre sadece bir meslek grubu var ki kadınlar erkeklerden daha yüksek ücret alabiliyor. 184 bin kadının istihdam edildiği yöneticiler grubunda kadınlar yılda 46.2 bin lira ücret alırken 1.1 milyon erkek yöneticinin ortalama kazancı 43 bin lira. Burada erkeklere yönelik cinsiyet ayrımcılığı oranı yüzde 7,3. Ancak 7 milyon kadın istihdamında yöneticilik grubu oldukça az bir yer tutuyor.

Her eğitim grubunda kadınların cinsiyete dayalı ücret farkı yüzde 15’i aşıyor. İstihdam edilen m ve ortaokul mezunu 3.9 milyon kadın 10 bin 470 lira alırken aynı eğitim durumuna rağmen istihdamda bulunan 10.5 milyon erkek 12.5 bin liralık yıllık kazanca imza atıyor. Bu eğitim grubunda cinsiyete dayalı ücret ayrımcılığının oranı yüzde 16,7.

Lise mezunu ve çalışan 665 bin kadın yıllık 13.9 bin lira alırken 1.9 milyon erkek 15.5 bin lirayı evine götürüp kadın meslektaşından yüzde 10 daha fazla kazanıyor. Meslek lisesi mezunu olan 551 bin kadın 15.6 bin liralık yıllık kazancıyla 2 milyon erkek meslektaşından yüzde 19,5 daha az parayı almak zorunda kalıyor. En fazla kadın istihdamının olduğu eğitim grubu yüksekokul mezunu kadınlar. 1 milyon 766 bin yüksekokul mezunu kadın, istihdam edilen 3 milyon 42 bin erkekten yüzde 16,1 daha az parayla yetinmek durumunda. Çünkü yüksekokul mezunu kadınlar yılda 28.1 bin lira kazanabilirken yüksekokul mezunu erkekler 33.5 bin lira alabiliyor.