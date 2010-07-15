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Yaşam

KADINLARIN HAFIZASI DAHA GÜÇLÜ ANKARA (A.A)

15 Temmuz 2010 17:55

-KADINLARIN HAFIZASI DAHA GÜÇLÜ ANKARA (A.A) - 15.07.2010 - İngiltere'de yapılan bir araştırma, erkeklerin evlilik yıl dönümleri ya da doğum günleri gibi bazı konularda daha unutkan olmalarının nedenini ortaya koydu. İtalyan La Stampa gazetesinin haberine göre, Cambridge Üniversitesi tarafından yapılan araştırma, kadınların hafızasının erkeklerden daha güçlü olduğunu gösterdi. Yaşları 48 ile 90 arasında değişen 4 bin 500 kişinin hafızasını ölçmeye yönelik bir dizi test yapan bilim adamları, testlerde kadınların erkeklere nazaran ortalama 5.9 daha az hata yaptığını gözlemledi. Bilim adamları, test sonuçlarının bir cinsiyetin diğerine göre üstünlüğünü göstermeyi değil, Alzheimer gibi hastalıkların belirtilerinin tespit edilmesine yardımcı olmayı amaçladığını da vurguladı.

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