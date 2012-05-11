Kadınların gözbebekleri erkeklerinkinden daha büyük

Valencia Üniversitesi’nden Juan Alberto Sanchis-Gimeno tarafından yönetilen araştırma, Surgical and Radiologic Anatomy dergisinde yayımlandı. Daha büyük göz bebeği fizyolojik açıdan ışığın kuvvetine karşı daha büyük duyarlık anlamına geliyor. Her ne kadar iki cinsiyet arasındaki fark için kesin bir açıklama getirilmemiş olsa da Avusturyalı evrim biyoloğu Hannes Paulus, olayı bebeklerin gözleriyle karşılaştırarak açıklamaya çalışıyor.

Büyük koyu renkli gözler sadece bebekleri değil kadınları da daha çekici hale getiriyor. Kozmetik bu durumdan yararlanıyor zaten ama belli ki doğa bu konuyu daha önce düşünmüş diyor Paulus. İspanyol araştırmacılar türünün ilk in-vivo incelemesinde nasırlı tabakanın topografisinden ve nasırlı tabakanın ve irisin, eğrilik derecelerini ve yükseklik verilerini gösteren yeni bir ölçüm yönteminden yararlanmışlar. Ayrıca incelenen kişilerin göz bebekleri de ölçülmüş.

Her ne kadar incelenen parametreler arasında çok büyük farklılıklar olmamasına rağmen, normal gören kadınların erkeklere kıyasla çok daha büyük gözbebeklerine sahip olduklarını gördük diyor Sanchis-Gimeno. Gözbebeği, açılıp kapanabilen bir açıklık olarak göze düşen ışık miktarını ayarlayan siyah noktadır. Işık göz merceğine ulaştıktan sonra kırılarak ağ tabakaya düşüyor.

Burada ise fotoreseptör hücreleri tarafından sinir atımlarına dö-nüştürülüp göz siniri üzerinden beyne iletilmekte. İnsanın gözbebeği çapı üç ila dört buçuk milimetre arasında değişmektedir. Ancak karanlıkta beş - dokuz milimetreye kadar büyüyebiliyor. Gözbebeğinin büyüklüğü, gözbebeğini kısan ve açan olmak üzere iki kas tarafından ayarlanır.