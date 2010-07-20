Kadınların en çekici hali

T24 - İngiltere'de yapılan bir araşturmada, kadınların çekiciliklerinin zirvesinde oldukları yaş da bulundu.

İngiltere’deki QVC adlı televizyon kanalının yaptığı araştırmaya göre 31 yaşındaki kadınlar özgüvenlerini oturtmuş ve tarzlarını bulmuş olmaları sebebiyle genç kızların önüne geçiyor.

Ankete katılan 2 binden fazla kişinin yüzde 70’i, kendine güvenin bir kadını çekici kılan en önemli faktör olduğunu belirtirken, yüzde 67’si fiziksel güzelliği öne çıkardı.

Katılımcıların yüzde 47’siyse iyi bir stili olmasını, bir kadının çekici olmasının nedeni olarak belirtti. İngiltere özelinde de Londralı kadınların dış görüntülerine en çok güvenen kadınlar olduğu ortaya çıktı.