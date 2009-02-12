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Yaşam

Kadınların eli havada kaldı!

İran Ankara Büyükelçisi Bahman Hüseyinpur’un, ülkesinin milli günü nedeniyle verdiği resepsiyonda ilginç sahneler vardı.

12 Şubat 2009 02:00

İran milli günü nedeniyle önceki akşam Ankara’da düzenlenen resepsiyonda ilginç bir olay yaşandı. İran Büyükelçisi Bahman Hüseyinpur, elini sıkmak isteyen tüm kadın konuklarının elini havada bıraktı.

İran Büyükelçisi Hüseyinpur gelen erkek konukların ellerini sıktı. Davetliler arasında bulunan ünlü flüt sanatçısı Şefika Kutluer ’hoşgeldin’ demek için yanına gelen Hüseyinpur’la tokalaşmak için elini uzattı. Kadınlarla tokalaşmayan büyükelçi asker selamı verince, Kutluer’in eli havada kaldı.

Büyükelçi, AKP milletvekili Edibe Sözen elini uzattığında da iki elini bel hizasında kilitleyip başıyla selam verdi. Büyükelçi’nin el sıkmadığını fark eden bazı kadın konuklar ise baş selamını tercih etti.

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