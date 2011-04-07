Kadınların 'Düğün'ü Kenter Tiyatrosu'nda

T24- Kadınlık hallerini konu alan "Düğün" adlı oyun, bu haftasonu Kenter Tiyatrosu'nda seyirciyle buluşacak. Bu oyunda, oyunculardan teknik ekibe herkes kadın.









Ödüllü oyun yazarı Ayşe Bayramoğlu’nun kaleme aldığı, usta tiyatro oyuncusu Tilbe Saran’ın ilk yönetmenlik denemesi olan AYSA Prodüksiyon Tiyatrosu’nun yeni oyunu “Düğün”; 9 Nisan 2011, Cumartesi akşamı saat 20:30’da, 10 Nisan 2011, Pazar günü ise, saat 15:00’te Kenter Tiyatrosu’nda tiyatroseverlerle buluşuyor!



Düğün'ün oyuncularından teknik ekibe kadar tüm kadrosu kadınlardan oluşuyor. Türkiye’nin en önemli kadın oyuncularından Güler Ökten, Zerrin Sümer, Tilbe Saran ve Şebnem Sönmez ile genç oyuncular Eda Çatalçam, Evren Ercan, Serpil Göral ve Maria Akgüllü rol alıyor.



Kadınları, kadınların güçlerini, güçsüzlüklerini, zorluklarla karşılaştıklarında bunları çözme yöntemlerini, kadınlık hallerini anlatan “Düğün”, 9 Nisan Cumartesi günü saat 20:30, 10 Nisan Pazar günü 15:00'te Kenter Tiyatrosu'nda seyircilerle buluşacak.







