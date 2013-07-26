Kadınların boyu, kanser riskiyle bağlantılı olabilir

Uzun boylu kadınların kansere yakalanma riskinin daha fazla olabileceği belirlendi.



ABD'deki Albert-Einstein Üniversitesinden Geoffrey Kabat ve ekibinin yaptığı araştırmada her 10 santim için kadınların meme, kolon, yumurtalık, böbrek, deri, tiroid ve rektum kanserine yakalanma riskinin yüzde 13 arttığı görüldü.

"Cancer Epidemiology" dergisinde yayımlanan araştırmaya, 50-79 yaşındaki menopoza giren yaklaşık 145 bin kadın katıldı.

Kabat, kanserin büyümeye bağlı bir sürecin sonucu olduğunu, dolayısıyla büyümeyle bağlantılı hormonların ve başka etkenlerin kanser riskini artırabileceğini belirtti. Dr. Kabat, yaş, sigara kullanımı, aşırı kilo ve başka etkenlerinkanser riskinde boydan nispeten daha fazla rol oynadığını da hatırlattı.

Araştırmada, boy ve kanser riski arasındaki bağlantının yaş, kilo,eğitim, sigara ve alkol kullanımı, hormon tedavisi görme gibi etkenler göz önüne alınarak kurulduğu belirtilirken kanser riskinin artmaya başladığı belirli bir boy verilmedi.

Daha önce İngiltere'deki Oxford Üniversitesinden bilim adamlarının yaptığı araştırma, 1,52 metreden uzunların her 10 santimetrede kanser riskinin yüzde 16 arttığını göstermişti.