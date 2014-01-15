Kadınları 'havuzlu villam var' diye kandıran adama 3 yıl hapis

Sosyal paylaşım sitelerinde, kendini ‘zengin iş adamı’ tanıtarak tanıştığı kadınları dolandırdığı iddia edilen Kurtuluş Çalışkan, 3 yıl hapse mahkûm oldu.

İstanbul Asliye Ceza Mahkemesi’nde dört yıl önce açılan davada, internet üzerinden dolandırıcılık olayı görüldü. İddianameye göre, 39 yaşındaki sanık Kurtuluş Çalışkan, bir arkadaşlık sitesindeki profiline, villa havuzunda çekilmiş fotoğraflarını koyup, aylık gelirinin 10 bin lira olduğunu belirterek kendisini zengin gibi gösterdi. Bu sayede kadınlarla tanışan sanık, müşteki 26 yaşındaki V.G.’yle de arkadaş oldu. İlerleyen günlerde Kurtuluş Çalışkan, V.G.’yi evine davet etti. Sanığın evine birkaç kez giden V.G.’nin iddialarına göre, olaylar şöyle gelişti:



Hem nakit hem senet



Kurtuluş Çalışkan, buluşmalarından birinde, yanında kredi kartı olmadığını, acilen ödeme yapması gerektiğini belirterek V.G.’nin kredi kartlarından bir günde 6 bin 300 liralık harcama yaptı. Aradan birkaç gün geçmesine rağmen müştekinin parasını ödemeyen Çalışkan, V.G.’ye, “Bu kadar paranın hesabını mı yapıyorsun? Ben sana 50 bin lira veririm. Ben kadın parası yemem” dedi.

Daha sonraki buluşmalarından birinde de Çalışkan, V.G.’ye 30 bin liralık senet imzalattı. Ne senedi iade etti ne de 6 bin 300 lirayı geri ödedi. Bunun üzerine bir arkadaşıyla Çalışkan’ın evine giden V.G., sehpa üzerinde gördüğü silahtan korkarak savcılığa şikâyette bulundu.



‘Silah doğrulttu'



Kurtuluş Çalışkan’a, dolandırıcılık ve mağdurun senede attığı imzayı kötüye kullanmak suçundan dava açıldı. Müşteki V.G. ifadesinde, “Sanık Bebek’te oturduğunu, zengin olduğunu söyledi. Paramı ve senedi geri istediğimde silah doğrulttu. Şikâyetçiyim” dedi. V.G.’nin tanık olarak dinlenen annesi de iddialara destek verdi.



‘Villa teyzemin'



Savunmasında emlak ve gayrimenkul işleri yaptığını söyleyen ve beraatini talep eden Kurtuluş Çalışkan’ın ifadesi şöyle:

“V.G., 26 bin lira borcu olduğunu söylemişti. Aralıklarla kendisine 36 bin lira nakit verdim. Alacağıma karşılık 30 bin liralık senet imzalattım. 30 bin liralık borcunu ödememek için bana iftira atıyor. O zaman yanımda kredi kartım yoktu. Ben V.G.’nin kredi kartlarını onun isteğiyle harcadım. Havuzda çekilen fotoğraflar, teyzemin Sapanca’daki evidir. Kendi oturduğum ev de havuzludur. İnternete verdiğim resimdeki villayı, kadınları kandırmak için kullanmadım.”



Daha önce de yargılanmış



Mahkeme, sanığın daha önce Küçükçekmece 2. Asliye Ceza Mahkemesi’nde, M.S. adlı bir kadını yine benzer şekilde kandırdığı için yargılandığı davadan aldığı cezanın ertelendiğine dair karar bulunduğunu belirtti. Sanığın bankalarda bir kuruş hesabının olmadığını da belirleyen mahkeme, villa havuzundaki fotoğraflar ile aylık 10 bin lira gelir iddiasını ‘paraya zafiyeti olan kadınları aldatmaya yönelik gerçek dolandırıcılık amaçlı ön hazırlık hareketi’ olarak değerlendirdi. Mahkeme, bu gerekçeyle Kurtuluş Çalışkan’a 3 yıl 3 ay hapis cezası verildi. Yargıtay’ın kararı onaması halinde sanık Çalışkan ceza evine girecek.