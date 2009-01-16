Kadınları arzulatan hormon: Marilyn Monroe

Marilyn Monroe fotoğrafları - FOTOGALERİ

ABD'li bilim insanları, kadınlara kum saati gibi beden şekli veren ve erkekler tarafından daha çok arzu edilmelerini sağlayan yeni bir hormon buldu. Kadınları çekici olduğu kadar sadakatsiz de yapan yeni hormona Marilyn Monroe hormonu adı verildi.Teksas Üniversitesi'nin öncülük ettiği bilimsel araştırma sonuçlarına göre, yüksek miktarda oestradiol hormonuna sahip kadınlar daha yüksek güvene sahip ve ilişki dışı cinsel birlikteliğe daha yatkın oluyorlar. Östrojen hormonunun bir başka biçimi olan Oestradiol hormonu, kadınları daha çekici yapıyor, ancak bu hormonun seviyesi arttıkça kadın birlikte olduğu erkekle daha az mutlu oluyor.Uzmanlar, çekici kadınların daha zor tatmin edilebilen yüksek standartlara sahip olduğunu, önlerine daha iyi fırsatlar çıktığı zaman, eski ilişkilerinden kolayca vazgeçebildiklerini belirtiyor.Teksas Üniversitesi'nde yapılan araştırmada, 17- 30 yaş arası 52 genç kadının oestradiol hormonu düzeyleri belirlendi. Araştırmaya katılan kadınlardan, çekicilikleri üzerinden kendilerine değer biçmeleri istendi, seks motivasyonları ve ilişkilere eğilimleri test edildi. Araştırmanın sonucunda yüksek oestradiol hormonuna sahip kadınların kendilerini fiziksel olarak başkalarından daha üstün gördüğü ve ilişkilerinden daha az zevk aldıkları ortaya çıktı. Ayrıca bu kadınların ilişki dışı birliktelik yaşama olasılıklarının da yüksek olduğu tespit edildi.Uzmanlar hormona Marilyn Monroes adı verilmesini ise, "Marilyn Monroe, ince bel, iri göğüs, kum saati biçimli bedeni ile fiziksel görünüm olarak bu hormonla özdeşleşiyor. Ayrıca, yaşadığı ilişkiler hormonun yarattığı psikolojik boyut ile de örtüşüyor" yorumuyla yanıtladı.