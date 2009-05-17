Kadınlardan, namus cinayetlerine kefenli protesto

Konya'da Şefkat- Der Kadın Hayata Tutunma Evi'nde barınan 15 kadın, Mevlana Müzesi'nin yanındaki Üçler Mezarlığı önünde, töre ve namus cinayetlerini sembolik olarak giydikleri kefenle protesto etti.



Şefkat Der Genel Başkanı Hayrettin Bulan, sembolik kefen giyen 15 kadının töre ve namus cinayetlerine kurban olan kadınları temsil ettiğini bundan sonra işlenecek töre ve namus cinayetleri için önlem alınmasına yönelik dikkat çekmek olduğunu belirtti. Protesto ardından kadınlar, Mevlana Müzesi bahçesi dışında, cinayetlerin son bulması için kefenleri ile dua etti.



Aralarında töre ve namus olayları nedeniyle ailesinden ayrı yaşayan kadınların da bulunduğu 15 kadın, sembolik olarak giydiği kefenle, Üçler Mezarlığı önünde, tören ve namus cinayetlerini protesto etti.



Sesiz protesto ardından açıklama yapan Şefkat- Der Genel Başkanı Hayrettin Bulan, sembolik olarak kefen giyen kadınların töre ve namus cinayetlerine kurban giden kadınları temsil ettiğini söyledi. Amaclarının töre ve namus cinayetleri başta olmak üzere kadına yönelik şiddet olaylarına önlem alınması için dikkat çekmek olduğunu belirten Hayrettin Bulan, şunları söyledi:



``Şefkat- Der olarak özellikle son günlerde Türkiye'de artan kadına yönelik cinayet olaylarının protesto edilmesi ve bu cinayetlerin olmaması için hem yöneticilerin, hem kamuoyunun dikkatine sunmak amacıyla bu protestoyu gerçekleştirdik. Hükümet, TBMM, yargı, siyasi partiler, yerel yönetimler, sivil toplum kuruluşları, üniversiteler ve medya, işbirliği içerisinde cinayetlerin önlenmesi için seferber olmalıdır. Okul öncesi ve ilköğretim dahil tüm öğretim dönemlerinde, eğitici ve öğretici dersler verilmeli. İlerde şiddet gösterme potansiyeli olan riskli çocuklar tespit edilip, bu çocukların eğitim ve rehabilitasyonuyla çok özel ilgilenilmelidir. İdare ve yönetimde kadınların oranının arttırılması kadına karşı şiddetin azalması bakımından çok önemli ve etkili olacaktır. Kadın sığınma evlerinin sayı ve kapasiteleri acilen arttırılmalıdır. Şiddet uygulayanlara yönelik cezaların arttırılması, caydırıcı hale getirilmesi için çok önemlidir. Şiddet uygulayan erkekler, televizyon, gazete ve sokaklarda reklam tabelalarında teşhir edilmeli. Sinema ve dizi film ile bilgisayar oyunlarındaki her türlü şiddet unsurları tamamen yasaklanmalıdır.''



Bulan, özellikle kadın programlarında yapımcı ve sunucuların yayında şiddet konusu işlenirken nelere dikkat etmesi ve şiddet sorununun çözümlenmesine yönelik özel bir eğitime alınmaları gerektiğini söyledi. Protestonun ardından kadınlar, Mevlana Müzesi bahçesi dışında, cinayetlerin son bulması için kefenleri ile dua etti.