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Kadınlardan Mehmetçik için sevgi zinciri

Tezcan SOLMAZ/DÜZCE, (DHA)- DÜZCE'de, kadınlar, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü nedeniyle Zeytin Dalı Harekatı'na katılan askerler için sevgi zinciri oluşturarak, dua etti

08 Mart 2018 19:40

Tezcan SOLMAZ/DÜZCE, (DHA)- DÜZCE\'de, kadınlar, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü nedeniyle Zeytin Dalı Harekatı\'na katılan askerler için sevgi zinciri oluşturarak, dua etti.
Düzce\'de kadınlar, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü nedeniyle Zeytin Dalı Harekatı\'na katılan askerler için Düzce Belediyesi\'nin önünde buluştu. Kadınlar, Zeytin Dalı Harekatı\'na katılan askerler için sevgi zinciri oluşturdu. Kadınlar daha sonra Mehmetçik için dua etti. Kadınlar adına konuşan Nursel Ay, \"Bu yıl 8 Mart Dünya Kadınlar Günü biz Düzceli kadınlar için daha farklı bir anlam taşıyor. Biz anne şefkati ve merhameti ile düşünerek Zeytin Dalı Harekatı\'nda düşmanla göğüs göğse çarpışarak ülkemizin sınırlarının birlik ve bütünlüğünü koruyan Mehmetçiğimiz için sevgi zinciri oluşturmak istedik. Burada amacımız tıpkı Kurtuluş Savaşı\'nda annelerimizin yaptığı gibi cephede savaşan askerlerimize dualarımızla destek sağlamaktır\" dedi.
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