T24 LogoT24 Logo
Gündem

Kadınlardan kefenli, tabutlu 'şiddet' protestosu

Umut KARAKOYUN/İZMİR, (DHA)- İZMİR'in Çiğli ilçesinde, kadına yönelik şiddeti protesto etmek isteyen CHP'li kadınlar kefen giydi, tabut taşıdı

12 Mart 2018 15:35

Umut KARAKOYUN/İZMİR, (DHA)- İZMİR\'in Çiğli ilçesinde, kadına yönelik şiddeti protesto etmek isteyen CHP\'li kadınlar kefen giydi, tabut taşıdı. Çiğli sokaklarında, erkek şiddetine kurban giden kadınların fotoğraflarıyla bir süre yürüyen partililer, kadına şiddetin son bulmasını istedi.
CHP Çiğli İlçe Kadın Kolları üyeleri, kadına yönelik şiddeti protesto etmek için sokağa çıktı. Bazı kadınlar, erkekler tarafından öldürülen kadınların cenazesini temsilen, tabut taşırken, bazıları kefen giydi. Yüzlerinde şiddetin izlerini taşıyan kadınlar, \"Artık yeter, ölümleri durdurun\" diye seslendi. CHP İlçe Başkanlığı binası önünde başlayan yürüyüş, Cumhuriyet Meydanı’nda son buldu. Çiğli sokaklarında yürüyen kadınlara CHP Çiğli İlçe Başkanı Utku Gümrükçü de destek verdi. Halkın yoğun ilgisini çeken eylemde konuşan CHP Çiğli İlçe Başkan Yardımcısı Yeşim Koçhan, kadına şiddetin kaynağının kadını dışlayan, eve kapatmak isteyen gerici zihniyet ve bu zihniyetin geliştirdiği toplumsal atmosfer olduğunu söyledi. Türkiye üzerindeki karanlık bulutlar dağılmadan kadınların huzur bulamayacağını ifade eden Koçhan, şiddeti durdurmaları için yetkilileri acil önlem almaya davet etti. CHP’nin Kurtuluş Savaşı\'yla Türkiye\'yi özgürleştirenlerin partisi olduğuna değinen CHP Çiğli İlçe Başkanı Utku Gümrükçü ise insan hakları, demokrasi, adalet gibi toplumsal taleplerin hayata geçirilebilmesinin öncelikle kadının toplumsal hayatta hak ettiği yeri kazanmasıyla başlayacağını söyledi.

FOTOĞRAFLI

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştir

ETİKETLER

Umut KARAKOYUNİZMİR DHACHPKadın KollarıBazıYüzlerindeBaşkanlığıCumhuriyet MeydanındaBaşkanı Utku GümrükçüHalkınBaşkan Yardımcısı Yeşim KoçhanTürkiyeKoçhanCHPnin Kurtuluş Savaşı TürkiyeFOTOĞRAFLI

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

"İdlib, Ankara ve Moskova’nın arasını açmaya başladı"...

Sezgin Tanrıkulu: Deprem yardımlarının tek elden yürütülmek istenmesi dayanışmayı engelleniyor...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

Canlı yayındaki seviyesiz tartışma sosyal medyada tepki çekti...

"İdlib, Ankara ve Moskova’nın arasını açmaya başladı"...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

6 köpek ve 14 güvercini zehirleyen kasap serbest bırakıldı: “Korktuğum...

Mehmet Torun: Ensar Vakfı’na giden bağışın şerefiyesi Kızılay’ın olsun...

Kıdem tazminatı emekli ikramiyesine mi dönüyor?...

Yeşilçam'ın 'Ömercik'i Ömer Dönmez hayatını kaybetti ...

Aslı Bekiroğlu, sosyal medyaya sızan fotoğrafların ardından ilk açıklamayı yaptı...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24