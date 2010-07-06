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Kadınlardan Halil Bakırcı hakkında suç duyurusu

Adana Kadın Platformu'na üye bir grup kadın, Rize Belediye Başkanı Halil Bakırcı hakkında suç duyurusunda bulundu.

06 Temmuz 2010 03:00

T24- Adana'da bir grup kadın, Rize Belediye Başkanı Halil Bakırcı hakkında suç duyurusunda bulundu.


Adana Kadın Platformuna üye bir grup kadın adına, Adana Adliyesi önünde açıklama yapan Derya Çiçek, Bakırcı'nın ırkçılık ve cinsiyetçilik yapılarak yasalara uymamaya tahrik suçunu işlediğini ileri sürdü.


Açıklamanın tüm kadınlara aşağılama ve hakaret unsuru içerdiğini savunan Çiçek, Bakırcı hakkında Rize Cumhuriyet Savcılığına gönderilmek üzere Adana Cumhuriyet Savcılığına suç duyurusunda bulunacaklarını söyledi.


Bazı kadın avukatların da yer aldığı grup, daha sonra adliye binasına girerek, suç duyurusunda bulundu.

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