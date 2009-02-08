Kadınlardan 12 Eylül anıları 'Mektup Sergisi'nde

Uçan Süpürge, bu yıl on ikincisini düzenleyeceği kadın filmleri festivalinde, kadınların 12 Eylül 1980 dönemine ait anılarını "Mektup Sergisi"nde bir araya getirecek.

Alınan bilglere göre, Uçan Süpürge Uluslararası Kadın Filmleri Festivali'nin 12. yılında, "12 Eylül anıları" kadınların gözünden yaşatılacak.

"Mektup Sergisi" adı verilen etkinlikle festival döneminde seyircilerle buluşacak 12 Eylül anıları kurgu da olabilecek.

Kadınlar, el yazısıyla anlatabilecekleri anı ya da kurgularını ses kaydı, video, grafik, resim ya da fotoğraflarla da anlatabilecek.

"Kim olursanız olun, yakın tarihin önemli günlerinden 12 Eylül 1980 size de değdi. O döneme dair tanıklıklarınız, dinlediğiniz hikayeler, bizzat yaşadıklarınız, boğazınızda düğümlenip de söyleyemedikleriniz, çok söylediğinizin ama kimselerin duymadığı ne varsa paylaşmak istemez misiniz? O dönemden size doğrudan veya dolaylı olarak kalanları mektuba dönüştürebilir, dilediğiniz kişiye hitaben yazabilir ve oluşturulacak Mektup Sergisi;ne katılma şansı elde edebilirsiniz" sloganlarıyla duyurulan etkinlik, 7-14 Mayıs 2009 tarihleri arasında Ankara'daki Uçan Süpürge Uluslararası Kadın Filmleri Festivali'nde sergilenecek.

12 Eylül 1980 dönemine ayna tutmayı, farklı hikayeleri bir araya getirerek 12 Eylül'ü hatırlamayı ve hatırlatmayı amaçlayan sergiye katılacak kadınlar, anılarını 1 Nisan 2009 tarihine kadar "Uçan Süpürge Uluslararası Kadın Filmleri Festivali Büyükelçi Sokağı 20/4 Kavaklıdere-Ankara" adresine gönderecek.

Mektuplar Ayşegül Devecioğlu, Gülden Treske, Halime Güner, Latife Tekin ve Umut Tümay Arslan'dan oluşan jürinin değerlendirmesinin ardından festivalde sergilenecek.

