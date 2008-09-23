Kadınlarda idrar kaçırma sorunu daha sık

Bel fıtığı idrar kaçırmaya neden olabilir



Kegel egzersiziyle kaslarınızı güçlendirin

Bu soruna bazı ilaçlar da sebep olabildiğini ve bu durumun geçici olduğunu söyleyen Op. Dr. Erhan Cankat, Kelebek gazetesindeki yazısında devam eden idrar kaçırma durumunda iki ayrı tip tespit edildiğini söylüyor ve anlatıyor:“1.tip, stresle oluşan idrar kaçırmadır. Burada öksürme, hapşırma, gülme ve benzeri karın basıncını artırıp idrar kesesine baskı oluşturan surumlar söz konusu olur. Tedavisi genellikle ameliyattır. Ameliyat, TOT adlı ince bir bandın idrar yolunun altına yerleştirilmesiyle yapılır. Bu çok kolay ve ağrısız bir işlemdir.2.tip idrar kaçırma urge inkontinans’tır. Burada ani ve şiddetle idrar yapma hissiyle tuvalete yetişmeden idrar kaçabilir. Bazen fark etmeden de idrar kaçar, buna ‘aşırı aktif mesane’ de denir. Tedavisi genellikle ilaçlarla yapılır.3.tipte ise her iki kaçırma şekli bir arada bulunur. Her üç tipte de doktorun önereceği tavsiyelere uymak ve Kegel egzersizleri faydalı olacaktır.”