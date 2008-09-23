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Sağlık

Kadınlarda idrar kaçırma sorunu daha sık

İdrar kaçırma kadınlarda sık görülen bir sorundur. İdrar kaçırma, bazen idrar yolu iltihapları ile görülebilir.

23 Eylül 2008 03:00

Orta ve ileri yaş kadınlarda idrar kaçırma sık görülen bir sorundur. İdrar kaçırma, bazen idrar yolu iltihapları veya kabızlık ile görülebilir.

Bel fıtığı idrar kaçırmaya neden olabilir

Kegel egzersiziyle kaslarınızı güçlendirin

Bu soruna bazı ilaçlar da sebep olabildiğini ve bu durumun geçici olduğunu söyleyen Op. Dr. Erhan Cankat, Kelebek gazetesindeki yazısında devam eden idrar kaçırma durumunda iki ayrı tip tespit edildiğini söylüyor ve anlatıyor:

“1.tip, stresle oluşan idrar kaçırmadır. Burada öksürme, hapşırma, gülme ve benzeri karın basıncını artırıp idrar kesesine baskı oluşturan surumlar söz konusu olur. Tedavisi genellikle ameliyattır. Ameliyat, TOT adlı ince bir bandın idrar yolunun altına yerleştirilmesiyle yapılır. Bu çok kolay ve ağrısız bir işlemdir.

2.tip idrar kaçırma urge inkontinans’tır. Burada ani ve şiddetle idrar yapma hissiyle tuvalete yetişmeden idrar kaçabilir. Bazen fark etmeden de idrar kaçar, buna ‘aşırı aktif mesane’ de denir. Tedavisi genellikle ilaçlarla yapılır.

3.tipte ise her iki kaçırma şekli bir arada bulunur. Her üç tipte de doktorun önereceği tavsiyelere uymak ve Kegel egzersizleri faydalı olacaktır.”

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