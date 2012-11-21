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Yaşam

Kadınların yarısı eve geldiğinde herkesten önce köpeğine 'Merhaba' diyor

Erkekler ev hayvanlarına daha az bağlı

21 Kasım 2012 13:17

İngiltere'de hayvan sağlığıyla ilgilli çalışmalar yapan, NOAH adlı organizasyonun yaptığı ankete göre kadınların dörtte biri evdeki hayvanı sevmediği takdirde sevgilisini terk etmeyi göze alacağını söylüyor.

1094 hayvan sahibinin katılımıyla gerçekleşen ankete göre, kadınların üçte biri hastaysa yatağını bırakıp kedisinin, köpeğinin yanında yatıyor.

HaberTürk'te yer alan haberde ankate göre kadınların yüzde 50'si de eve geldiğinde herkesten önce köpeğine "Merhaba" diyor.

Erkekler ise ev hayvanlarına daha az bağlı. Erkeklerin sadece yüzde 12'si, "Kedim ya da köpeğim sevmezse partnerimi bırakırım" diyor.

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