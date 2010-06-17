Kadınlara tacizden korunma dersleri

T24- Hindistan'ın başkenti Yeni Delhi'de kadınlar, cinsel taciz ve istismarı sona erdirmek için ders alıyor.



Yerel basın tarafından "Tecavüz başkenti" olarak adlandırılan Yeni Delhi'deki okula halen 12-60 yaş arası yüz kadar öğrenci devam ediyor.



2002 yılından bu yana 70 bin bölge sakininin 12 gün süren eğitime katıldığı belirtilirken, 18 yaşındaki Asife Sıddık, bu dersi almadan önce erkeklerin tacizine karşılık vermekten "aciz" olduğunu söyledi.



Sıddık, "Mobiletimle ışıklarda beklerken bir erkek yanımda motoruyla durdu ve sırtımı okşamaya başladı. Donakalmış, tepki verememiştim. Aynı olay bugün olsa, o kadar kolay kurtulamazdı, kendime güvenim geldi" diye konuştu.



Ülke genelinde işlenen suçları rapor haline getirmekle görevli bir federal kurum olan Ulusal Suçları Sayım Bürosu (NCRB), 16 milyon nüfuslu bu şehirde 2008 yılında 396 tecavüz olayının kaydedildiğini belirtti.



NCRB raporunda, Yeni Delhi'de 553 cinsel saldırı ve 948 kaçırma eyleminin kayıtlara geçtiği de ifade edildi.



Delhi Savaş Sanatları Kuruluşu Başkanı Bharat Şarma da "Kadınların her gün tecavüze ve cinsel tacize uğrama korkusu onları özel merkezlerdeki dersleri takip etmeye teşvik etti" açıklamasında bulundu.