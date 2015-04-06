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Spor
Deutsche Welle

Kadınlara spor müsabakalarını izleme izni

İranlı yetkililer, kadınların ileride stadyumlardaki büyük spor etkinliklerini izlemelerine izin verileceğini duyurdu. Ancak güreş ya da yüzme gibi “maskülen” sporları izlemeye izin yok.

06 Nisan 2015 13:27

İran Gençlik ve Spor Bakan Yardımcısı Abdülhamid Ahmed, gelecekte İranlı kadınların
stadyumlardaki büyük spor karşılaşmalarını izleyebileceğini belirti.

IRNA haber ajansına konuşan Ahmed, kadınların ve ailelerinin çoğu spor müsabakasını izlemesine
izin verileceğini ancak güreş ya da yüzme gibi “maskülen” spor karşılaşmalarına ise izin
olmayacağını kaydetti.

New York Times ise kadınların karşılaşmaları onlar için ayrılmış özel yerlerde izleyeceğini, aileler
içinse muhtemelen karışık oturulabilecek alanlar ayrılacağını yazdı.

Bugüne kadar İranlı kadınların, erkeklerin yer aldığı spor karşılaşmalarına izlemelerine izin
verilmiyordu.

Birleşik Arap Emirliği, mart ayında kadınlara yönelik tutumu nedeniyle büyük eleştiri alan İran'ın
da
aday olduğu 2019 yılı Asya Futbol Şampiyonası'nı
düzenleme hakkını kazanmıştı.

FIFA Başkanı Joseph S. Blatter, İran'daki durumu hoş görülemez olarsak nitelendirmişti.

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştirDeutsche Welle

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GençlikSpor Bakan Yardımcısı Abdülhamid AhmedAhmedYork TimesArap EmirliğiAsya FutbolBaşkanı JosephDeutsche Welle Türkçe SID/DW BS/HS

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