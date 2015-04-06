Kadınlara spor müsabakalarını izleme izni

İran Gençlik ve Spor Bakan Yardımcısı Abdülhamid Ahmed, gelecekte İranlı kadınların

stadyumlardaki büyük spor karşılaşmalarını izleyebileceğini belirti.

IRNA haber ajansına konuşan Ahmed, kadınların ve ailelerinin çoğu spor müsabakasını izlemesine

izin verileceğini ancak güreş ya da yüzme gibi “maskülen” spor karşılaşmalarına ise izin

olmayacağını kaydetti.

New York Times ise kadınların karşılaşmaları onlar için ayrılmış özel yerlerde izleyeceğini, aileler

içinse muhtemelen karışık oturulabilecek alanlar ayrılacağını yazdı.

Bugüne kadar İranlı kadınların, erkeklerin yer aldığı spor karşılaşmalarına izlemelerine izin

verilmiyordu.

Birleşik Arap Emirliği, mart ayında kadınlara yönelik tutumu nedeniyle büyük eleştiri alan İran'ın

da

aday olduğu 2019 yılı Asya Futbol Şampiyonası'nı

düzenleme hakkını kazanmıştı.

FIFA Başkanı Joseph S. Blatter, İran'daki durumu hoş görülemez olarsak nitelendirmişti.