-KADINLARA SALDIRAN KURT MU? KÜTAHYA (A.A) - 16.04.2011 - Kütahya'nın Simav ilçesinde önceki gün bir kadının ölümü, bir kadının yaralanmasıyla sonuçlanan kurt saldırısının ardından, olayın yaşandığı köye 50 kilometre uzaklıkta bir kurt vuruldu. Bu kurdun, kadınlara saldıran olup olmadığı araştırılıyor. Simav Kaymakamı Yüksel Ünal, olayın meydana geldiği Çulhalar köyüne 50 kilometre uzaklıktaki Yağmurlar köyünün Kedi Kayası mevkisinde, bu köyün muhtarı Mahmut Turgut tarafından av tüfeğiyle bir kurdun vurulduğunu bildirdi. Kuduz olması ihtimaline karşı, vurulan kurdun başından ayrılan gövdesinin iş makinesiyle kazılan derin çukura gömülüp kireçlendikten sonra üzerinin örtüldüğünü, başının ise incelenmek üzere İzmir Bornova Veteriner Kontrol ve Araştırma Enstitüsüne gönderildiğini ifade eden Ünal, ''Buradan gelecek rapor doğrultusunda hareket edilecek. Yağmurlar Köyü Muhtarı tarafından tüfekle vurulan kurdun, kadınlara saldıran kurt olup olmadığı araştırılıyor. Şimdilik kesin bir şey söylemek mümkün değil'' dedi. Ünal, bir kurt avlanmasına rağmen Kütahya Valiliğinin onayıyla bölgede avcıların başlattığı geniş katılımlı sürek avının devam ettiğini söyledi. -UYARIYI DİKKATE ALIP BAHÇESİNE ARKADAŞLARIYLA GİTTİ- Muhtar Turgut ise kadınlara saldıran kurdun ormanlık alana kaçtığını, İlçe Jandarma Komutanlığınca ilçe merkezinde belediye hoparlöründen yaptırılan anonstan öğrendiğini, anonsta vatandaşlardan araziye tek başına çıkmamaları ve tedbirli davranmalarının istendiğini kaydetti. Bundan dolayı Kedi Kayası mevkisindeki meyve bahçesini kontrol etmek için yanına arkadaşlarını ve tüfeğini aldığını dile getiren Turgut, şöyle konuştu: ''Araziden dönerken birden karşımıza kurdun çıkması sonucu şok olduk. Gözü dönmüş gibiydi. Bu kurdun, Çulhalar köyündeki saldırgan kurt olabileceğini düşünerek silahımı çekip ateşledim. Kurt öldükten sonra hemen Kaymakamımız Yüksel Ünal başta olmak üzere İlçe Jandarma Komutanımız ve İlçe Tarım Müdürümüzü telefonla aradım. Bana 'hiçbir şeye dokunma' dediler. Daha sonra İlçe Jandarma Komutanlığı ile İlçe Tarım Müdürlüğümüzden bir ekip geldi. Tutanak tuttular. Umarım bu kurt Çulhalar köyünde vatandaşlarımız ile birlike hayvanlara zarar veren kurttur. Çünkü çok büyük bir cüssesi vardı. İlk anda korktum. Daha sonra kendimi toparlayıp daha fazla insana zarar vermesin diye vurdum.''