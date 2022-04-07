Kadınlara Instagram'da da rahat yok; nefret, taciz ve şiddetin hedefi oluyorlar

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Dijital Nefretle Mücadele Merkezi’nin hazırladığı bir rapor, Instagram’da tanınmış kadınların özel mesajlarını inceleyerek taciz, kadın düşmanlığı, pornografik içerikler ve şiddet tehditleriyle dolu olduğunu gösterdi. Özel mesajlardan kadınları taciz eden kişilerin çok küçük yaptırımlarla karşılaştığı belirtildi.

The New York Times’da yer alan habere göre, Instagram kullananların kadınların pek çoğu, özellikle de fazla takipçisi olan kadınların platformda kendilerini güvende hissetmedikleri belirtildi.

Dijital Nefretle Mücadele Merkezi, beş popüler profilli kadının Instagram özel mesajlarını inceleyerek kadınların karşı karşıya olduğu tacizin boyutunun gözler önüne serdi.

Profili incelenen kadınlar arasında 4.1 milyon takipçili Amber Heard, 3 bin 500 takipçili aktivist Jamie Klinger, televizyon sunucusu Rachel Riley, gazeteci Bryony Gordon, Güney Asya kültür dergisi Burnt Roti kurucusu Sharan Dhaliwal yer aldı.

İncelenen 8 bin 717 özel mesaj arasında 15’inin Instagram’ın taciz ve istismar kuralını çiğnediği, 125’inin cinsel istismara görüntüleri içerdiği belirtildi.

Dijital Nefretle Mücadele Merkezi Yöneticisi Imran Ahmed, Instagram’ın çatı şirketi Meta’nın istismar ve zararlı içeriklerin sürebildiği tehlikeli bir ortam izin verdiğini söyledi.

Instagram, hazırlanan rapora yanıt olarak tacizi önlemek için attıkları adımlara işaret etti. Instagram’ın açıklamasına göre kullanıcılar özel mesajlarında ve yorumlarında çeşitli kelimeleri belirleyip engelleyebiliyor. Aynı zamanda kullanıcıların istemedikleri kişilerin özel mesaj atmasını da engelleyebileceği belirtildi.

Meta’nın kadın güvenliği bölümünden Cindy Southworth, “Raporun ulaştığı sonuçların çoğuna katılmasak da kadınlara yönelik tacizin kabul edilemez olduğunu kabul ediyoruz. Bu nedenle cinsiyet temelli nefret ya da cinsel şiddet tehditlerine izin vermiyoruz ve geçen yıl tanınmış kadınlara karşı daha güçlü koruma önlemleri duyurduk” dedi.