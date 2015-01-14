Cinsel taciz iddiasıyla suçlanan yogacıya 13 yıl hapis istemi

“Enerji aktarıyorum” ve “Çakralarını açıyorum” diyerek, kadınlara cinsel istismarda bulunduğu iddia edilen Yoga’cı Akif Manaf hakkında ‘nitelikli cinsel saldırı’ ve ‘kasten yaralama’ suçundan dört yıldan 13 yıla kadar hapis cezası istemiyle iddianame düzenlendi.

Yoga tarikatı kuran, bu amaçla şubeler açıp ‘Yoga Festivalleri’ veren 58 yaşındaki Manaf, kadın üyelerinin şikayeti üzerine geçen yıl temmuzda gözaltına alındı. Akif Manaf hakkında, 39 yaşındaki P.M.E.’nin şikayeti üzerine Türk Ceza Kanunu’nun (TCK) 102/b ve 102/4. maddeleri gereğince ‘nitelikli cinsel saldırı’ ve TCK’nın 86. maddesi gereğince ‘kasten yaralama’ suçundan, toplamda dört yıldan 13 yıla kadar hapis cezası istendi. Savcı Selim Berna Altay tarafından hazırlanan iddianamede, şöyle denildi:

“Müşteki P.M.E., şüpheli tarafından verilen yoga derslerine katılmaya başladıktan sonra onun etkisi altına girdiğini, tüm iradesini ona teslim ettiğini ve sonra aynı yerde yoga eğitmeni olarak çalışmaya başladığını, kendisine muhtelif kitapları okuttuğunu, bir gün uygulama yapmak üzere kendisini merkeze çağırdığını ve yere uzanmasını söyleyerek, elleriyle dokunarak ve vücudundaki enerji merkezlerini arındırmak suretiyle uygulama yaptığını, yarı baygın vaziyette olduğu için rızası dışında cinsel ilişki yaşadıklarını, daha sonra şüphelinin eşinden boşanması sonrasında birlikte yaşamaya başladıklarını, bir süre sonra şüpheliden uzaklaşmaya başlayınca baskı gördüğünü ifade etmiştir.”

Radikal'den İsmail Saymaz'ın haberine göre, iddianamede, P.M.E.’ye İstanbul Tıp Fakültesi Adli Tıp Anabilim Dalı tarafından 9 Aralık 2014’te verilen heyet raporuna da değinildi. Raporda, P.M.E.’nin “Maruz kaldığı eylemler nedeniyle sağlığının ve algılama yeteneğinin basit bir tıbbi müdahale ile giderilmeyecek şekilde bozulduğu görülmüştür” deniyor.

P.M.E.’nin avukatı Eren Keskin, 11 kadın ve iki erkeğin de Manaf’tan şikayetçi olduğunu fakat bu şikayetler konusunda kovuşturmaya yer olmadığına karar verildiğini belirterek “Bunu anlamak mümkün değil. Burada kesinlikle bir çeteden söz etmek gerekiyor. İnsanların algı yeteneklerini tümüyle dumura uğratma ve istemediklerine zorlama söz konusudur. Bu kiyi tüm kadınlarla ilişkiye giriyor ve ilişkiye girme nedeni de hep vücuttaki enerji merkezlerini açmak oluyor! İnsanlar bunun cinsel ilişki olduğunu düşünmüyor. Hoca katında önemli bir yerde geldiklerini düşünüyorlar. Bu kesinlikle bir suistimaldir” diyor.