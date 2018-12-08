Kadınlara "Biber gazından bir şey olmaz ya" diyen vali yardımcısına soruşturma

Aydın Valiliği, arazilerinde jeotermal enerji santrali (JES) istemedikleri için eylem yapan Kızılcaköy’de köylülere "Biber gazından bir şey olmaz ya" diyen Vali Yardımcısı Mustafa Kemal Arat’ın sözlerine soruşturma başlattı. Valililik konuşmayı "Samimi sohbet" olarak nitelendirdi.

Topraklarına JES yaptırmak istemeyen kadınlara karşı gazı kullanıldığı gün köylülerin JES için şirketin araziyi tel örgü içine almasını önlemek için direndiği yere gelen Aydın Vali Yardımcısı Mustafa Hulusi Arat'ın köylülerin sorularına verdiği yanıtlar ve davranışları tepkiyle karşılanmıştı. Arat'ın, bir kadının "Gaz sıkılması emrini siz mi verdiniz" sorusuna mandalina yiyerek "Biber gazından bi' şey olmaz ya. Farz edin ki ben verdim" yanıtı verdiğini gösteren videonun sosyal medyada paylaşılması üzerine tepki yağdı.

Aydın Valiliği tarafından burada yaşananlarla ilgili yazılı bir açıklama yapıldı. Açıklamada, "5 Aralık'ta ilimiz merkeze bağlı Kızılcaköy Mahallesi hudutları içinde jeotermal elektrik santrali inşa eden özel sektöre ait bir işletmeyle, bahse konu köyde yaşayan vatandaşlarımız arasında süregelen gerilimde tarafların zarar görmeden hukuk çerçevesinde kalmalarını sağlamak için güvenlik güçlerimiz görevlendirilmiştir. Ancak maksadı, bu olayı kendi art niyetleri doğrultusunda kullanmak olan, ilimiz dışından gelen bazı kişi ve çevrelerin gerilimi tırmandırması üzerine, Vali Yardımcısı Mustafa Hulusi Arat taraflarla görüşmek ve başkaca bir taşkınlığa meydan vermemek için görevlendirilmiştir. Taraflarla 4 saati aşan görüşmeler neticesinde, ilgili işletme yasal izinleri alıncaya kadar faaliyette bulunmama taahhüdünde bulunmuş, bunun üzerine vatandaşlarımız eylemlerini sonlandırmış, güvenlik güçlerimiz de normal görevlerine dönmüşlerdir. Olayın sükunete kavuşması sonrasında samimi sohbet ortamında Kızılcaköylü vatandaşlarımız, ananelerimiz çerçevesinde ikramlarda bulunmuş ve eylem son bulmuştur. Eylem ve ayrıca medyaya yansıyan görüntülerle ilgili soruşturma süreci başlatılmıştır" denildi.

"Biber gazından ne olacak"

Arazilerinin yakınında jeotermal enerji santrali istemeyenler ile onları ikna etmeye çalışan Vali Yardımcısı Mustafa Kemal Arat arasındaki diyaloğa ilişkin görüntü, sosyal medyadan paylaşınca tepkilere neden olmuştu. İlçe sakinlerinin, jandarmanın biber gazı sıktığı yönündeki şikayeti üzerine Arat'ın, "Bir şey olmaz. Bir parçacık biber gazından ne olacak?" yanıtını vermesi eleştirilmişti. (DHA)