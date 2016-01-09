Kadınlara arabayla yol sorarken mastürbasyon yaptı, görüntüleri Twitter'da paylaştı

Kadınlara yol sorduğu esnada arabanın içinde mastürbasyon yapan ve bu tacizin görüntülerini sosyal medya hesabı üzerinden paylaşan kişinin yakalanması için kampanya başlatıldı.

Ankara'nın Çankaya ilçesinde yaşadığı belirtilen bir kişi, arabayla kadınlara yol sorduğu esnada mastürbasyon yaparkenki görüntülerini sosyal medya sitesi Twitter üzerinden paylaştı. Twitter'daki paylaşımları görenlerin konuyu Ekşisözlük'e taşımasının ardından başlatılan kampanyada, Ankara Emniyet Müdürlüğü'nün tacizcinin yakalanması yönünde kampanya başlatıldı.

Kadınları taciz eden kişiye ait hesaptan 12 Aralık'ta yapılan son paylaşım şöyle: