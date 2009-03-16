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Yaşam

Kadınlar yılda 80 bin liralık ev işi yapıyor

İngiliz kadınların bir yılda karşılığı ödenmeyen, 80 bin liralık ev işi yaptığı belirlendi.

16 Mart 2009 02:00

İngiliz kadınların bir yılda karşılığı ödenmeyen, 80 bin liralık ev işi yaptığı belirlendi.

İngiltere'de yapılan bir araştırmada, kadınların ev işleri ve çocuk bakımı için haftada ortalama 74 saat vakit harcadıkları, bu iş başkasına yaptırılmış olsaydı bu kişiye 32 bin 812 sterlin (80 bin lira) ödenmek zorunda kalınacağı hesaplandı.

Daily Telegraph ve Daily Mail gazetelerindeki haberde, kadınların çocuk bakımına haftada ortalama 33 saat harcadıkları, bunun çocuklarının bakımına 21,5 saat ayıran erkeklerinkinden yüzde 50 daha fazla olduğu belirtildi.

Bir sigorta şirketinin yaptığı araştırmaya göre, ev kadınları haftada 82 saat ev işi yaparken, dışarıda tam zamanlı çalışan bir kadın ev işlerine 55 saat ayırıyor.

Sigorta şirketi, kadınların yaptığı ev işlerinin yıllık değerinin 2005'te yapılan benzeri bir araştırmadakine göre 8 bin sterlin (yaklaşık 20 bin lira) arttığını kaydetti.

Yaptıkları işin bu yüksek değerine karşın, kadınların sadece yüzde 53'ünün hayat sigortasının bulunduğu belirtildi.

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