Kadınlar ve çocuklara Süper Lig maçları ücretsiz

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Kadınlar Saracoğlu'nda - FOTO GALERİ

Türkiye Futbol Federasyonu tarafından açıklanan "Kadınların ve 16 yaş altı çocukların müsabakalara ücretsiz girme" projesi, 30 Eylül- 3 Ekim 2011 tarihlerinde oynanacak Spor Toto Süper Lig 5. hafta maçları ile hayata geçiyor.Uygulama, 5. haftada oynanacak Fenerbahçe A.Ş.- Büyükşehir Belediyespor, Medical Park Antalyaspor-Sivasspor, Samsunspor-Manisaspor, MKE Ankaragücü-Galatasaray A.Ş., Kayserispor-Mersin İdmanyurdu ve Gaziantepspor-Beşiktaş A.Ş.maçlarından itibaren geçerli olacak.Federasyonun “Futbolumuzun içinde bulunduğu süreçte; futbolumuzun geleceğine katkıda bulunmak, bu güzel oyuna olan ilgiyi artırmak, şiddet ve düzensizliği önlemek, çirkin ve kötü tezahürata engel olmak ve ailelerin rahatlıkla izleyebileceği müsabaka ortamı oluşturmak konusunda çok önemli katkıları olacağına inandığımız bu proje, 2011-2012 sezonunda "34 Haftalık Lig Grubu" maçlarında geçerli olacak.” diyerek duyurduğu "GÜZEL OYUN GÜZEL KALACAK." projenin ana esasları şu şekilde olacak:- Spor Toto Süper Lig maçlarını, kadınlar ile 2011 yılında oynanacak maçlarda, 01.01.1996 tarihinde ve daha sonra doğmuş çocuklar ücretsiz izleyebilecek. 2012 yılında oynanacak müsabakaları 01.01.1997 tarihinde ve daha sonra doğmuş çocuklar ücretsiz izleyebilecek.- Biletix ile çalışan kulüplerin maçlarında, kadın ve 16 yaş altı çocuklar kendileri için özel olarak bastırılacak mavi davetiye niteliğindeki biletler kullanılacak. Ticketturk ile çalışan kulüplerin maçlarında, bu gruba verilecek davetiye niteliğindeki biletlerin üzerine sticker yerleştirecek.- Maçları ücretsiz seyredecek kadın ve 16 yaş altı çocuklar, kendilerine ayrılacak davetiye niteliğindeki biletleri, 1. güvenlik bariyeri öncesinde kurulacak Biletix/Tickketturk gişelerinden temin edebilecek. Kulüpler, gişenin açık olacağı gün ve saati duyuracak.- Kadın ve 16 yaş altı futbolseverler davetiye niteliğindeki biletlerini, bu gişeden üzerinde vatandaşlık numarası bulunan kimlik fotokopilerini vermek kaydıyla alabilecek.- Kadın ve 16 yaş altı çocuklar, kendileri için ayrılan turnikeden, TC Kimlik belgelerini ve davetiye niteliğindeki biletlerini göstererek girebilecek.- 16 yaş altı çocuklar, davetiye niteliğindeki biletlerini gişeden yanlarında veliler olmak kaydıyla alabilecek.- Bu kapılarda ve özel gişede, yeterli sayıda kadın/erkek polis özel güvenlik görevlileri yer alacak.Söz konusu uygulama, Spor Toto Süper Lig kulüplerinin Futbol Federasyonu'na bildirdikleri tribün ve kontenjan ile sınırlı olacağı gibi; proje, Eskişehirspor ve Kardemir Karabükspor'un ev sahibi olduğu maçlarda gerekli düzenlemelerin tamamlanmasından sonra başlayacak.