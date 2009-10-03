Kadınlar uzun vadede genç kalabilecek

İngiliz bilim insanları, dişi bir farenin genleri üzerinde oynayıp açlık hissinde rol oynayan bir proteini bloke etmesini sağladı. Böylece kalori almaya devam eden farenin ömrü yüzde 20 uzadı, üstelik yıpranma-dan. Çalışma erkek farelerde işe yaramadı.



Bilim insanları “ebedi” olamasa da “uzatılmış bir gençliğin” sırrını keşfetti. 1930’lardan bu yana kalori alımında azalmanın fareler ve insanlarda yüzde 40’a varan oranda ömrü uzatabileceği biliniyordu. Ancak kalori alımının aç kalmadan nasıl düşürüleceği bir muammaydı. İşte Londra Üniversitesi Sağlıklı Yaşam Enstitüsü’ne (UCL) bağlı bilim insanları vücudun gıda alımındaki iniş-çıkışlara verdiği cevabı düzenleyen S6K1 adlı proteini bloke ederek bu muammayı çözdü. Hücrelerde enerji seviyesi düşünce S6K1 proteini vücuda kalori alımı sinyalini veriyor. Bilim insanları işte bu proteini bloke etti. Vücut diyete ihtiyaç duymadan, sanki daha az kalori alıyormuş gibi tepki verdi, yani ömür uzadı, hastalıklar azaldı.

Dişi farelerin ömrü uzadı

Proteini bloke edilen dişi fare 950 gün yaşadı. Türdeşlerine göre ömrü 160 gün, bir başka deyişle yüzde 20 oranında uzadı. Üstelik diğer yaşıtlarına göre daha sağlam ve aktif olduğu görüldü. Dişi fare insan için orta yaş sayılan ömrünün 600’üncü gününe geldiğinde daha sağlam kemiklere sahip ve daha zayıftı. Hisleri ve algılama gücü de diğer farelere göre daha iyi olan kobay dişinin Tip 2 diyabet hastalığına da direnç kazandığı saptandı. Her şeyden önemlisi ise bağışıklık sisteminin anahtar unsuru olan T-hücrelerinin “genç” görünmesiydi. Bütün bu bulguları değerlendiren araştırma ekibinden David Gems, “Yaşlılığın tedavisine düşündüğümüzden daha çok yakınız” diye konuştu.

Erkek farelerde ise proteinin bloke edilmesinin, ömür üzerinde herhangi bir etki yaratmadı.