Kadınlar 'Türkiye Buluşması' için İstanbul'a geliyor

Kadınlar Birlikte Güçlü’nün çağrısıyla 40’dan fazla ilden 800’ü aşkın kadın Türkiye Kadın Buluşması için İstanbul’a geliyor. Kadınlar bu buluşma ile hem “2019 kadınlarla başlasın” diyecek hem de birlikte mücadele etmenin yollarını arayacak

Kadınlar Birlikte Güçlü’nün “Haklarımıza, hayatlarımıza, kazanımlarımıza sahip çıkıyoruz” sloganıyla harekete geçen kadınlar, 5-6 Ocak’ta İstanbul’da düzenlenecek olan Türkiye Kadın Buluşması’na geliyor. Beşiktaş’taki Fulya Sanat Merkezi’nde gerçekleşecek olan Türkiye Kadın Buluşması’na 40’dan fazla ilden 800’ü aşkın kadının katılması bekleniyor.

Kadınlar Birlikte Güçlü’den Feride Eralp, Sendika.Org’a konuşarak hem 2018 yılını değerlendirdi hem de kadın buluşmasının gerekliliğini şöyle ifade etti:

"5-6 Ocak’ta kadın buluşmasına gidiyoruz. 2018 senesi kadınlar olarak haklarımızın, kazanımlarımızın daha fazla saldırı altında olduğu, yeni kurulan rejimle haklarımıza saldırının büyüdüğü, kendi kazanımlarımızı yitirme ihtimalimizin giderek arttığı bir süreç içerisindeyiz. Bu süreçte biz farklı farklı illerde yıllardır sokağa çıkan kadınlar bir yandan mücadele alanlarımızın daraldığını gördük. Özellikle OHAL’de kadın dernekleri kapatıldı, sokaklar engellendi. OHAL bittikten sonra da fiili olarak yasaklar devam etti. Kadınların da erkek şiddetine, cinsel istismara bütün ortak haklarına saldırı olduğunda da seslerini yükseltmeleri giderek zorlaşır hale geldi. Biz bu mücadele alanlarımıza sahip çıkmak, ‘haklarımız, kazanımlarımız bizim’ demek için Türkiye Kadın Buluşması’nda olacağız. Tam da aslında çok zor bir yıl geçirdiğimiz için 2019 kadınlarla başlasın farklı bir yıl olsun, çok daha güzel bir yıl olsun istedik."

“Beraber mücadele etmenin yollarını arayacağız”

Kadınlar Birlikte Güçlü’den Çağla Akdere ise iki gün sürece buluşma hakkında detayları Sendika.Org’a anlattı:

Türkiye’nin 40’a yakın ilinden 800’ü aşkın kadınla Türkiye Buluşması gerçekleştireceğiz. Burada bugüne kadar biriktirdiklerimizin ve ortak deneyimlerimizin neler olduğunu, bizi farklılıklarımıza rağmen nasıl birleştiğimizi paylaştığımız çeşitli atölyeler, tartışmalar, farklı illerdeki deneyimleri aktarabilecekleri zemin oluşturacağız. Atölyelerde ise derinlemesine tartışma ihtiyacı hissedeceğiz çünkü 800’ü aşkın kadının bir arada olması demek fazla fazla konuşma ihtiyacı olması anlamına geliyor. Bu yüzden de çeşitli atölyelerle kadınlar fikirlerini deneyimlerini aktarmış olacak. Birlikte nasıl yol alabileceğimizi, iletişim kanallarımızı Türkiye genelinde nasıl geliştirebileceğimizi, birlikte hareket etme zeminimizi nasıl kurabileceğimiz aynı zamanda eğleneceğimiz bir gün geçirmeyi planlıyoruz. 6 Ocak Pazar günü ise atölyelerden çıkardığımız sonuçlarla da neler yapmamız gerekiyor, önümüze ne gibi hedefler koyabiliriz, birbirimiz ile iletişimi nasıl kurabileceğimizi konuşacağız. Beraber mücadele etmenin yollarını arayacağız.

Buluşmayı 164 kadın ve LGBTİ+ örgütü destekliyor

Kadınların geleceği iller şöyle: Ankara, Antakya, Adana, Mersin, Urfa, Samsun, Van, Muğla, Kocaeli, Trabzon, Diyarbakır, Antalya, Artvin, Batman, Kırklareli, Erzincan, Dersim, İstanbul, İzmir, Edremit, Ayvalık, Denizli, Ağrı, Aydın, Balıkesir, Bingöl, Çanakkale, Eskişehir, Tekirdağ, Antep, Manisa, Malatya, Ordu, Niğde.

Türkiye’deki kadınları buluşmaya çağıran açıklamayı şu ana kadar 164 kadın ve LGBTİ örgütü imzaladı.

Haberin tamamı için tıklayın.