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Spor

Kadınlar Türkiye Boks Şampiyonası sona erdi

Sinan KORKMAZER/NEVŞEHİR,(DHA) TÜRKİYE Boks Federasyonu tarafından Nevşehir'de düzenlenen Yıldız, Genç ve Büyük Kadınlar Türkiye Ferdi Boks Şampiyonası, final maçlarıyla sona erdi

27 Ocak 2018 18:13

Sinan KORKMAZER/NEVŞEHİR,(DHA)

TÜRKİYE Boks Federasyonu tarafından Nevşehir\'de düzenlenen Yıldız, Genç ve Büyük Kadınlar Türkiye Ferdi Boks Şampiyonası, final maçlarıyla sona erdi.
Nevşehir Damat İbrahim Paşa Spor Salonu’nun ev sahipliğindeki organizasyonda 54 ilden 597 sporcu mücadele etti. Final müsabakalarında dereceye giren sporculara ödüllerini Nevşehir Valisi İlhami Aktaş, Nevşehir Acıgöl Kaymakamı Ömer Kundakçı, Nevşehir Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürü Mustafa Ünlüler, Emniyet Müdürü Mehmet Artunay, Boks İl Temsilcisi Özden Taşğın, Boks Federasyonu Yönetim Kurulu Üyeleri Durali Akpınar ve Remzi Yılmaz verdi.
Gençler kategorisinde dereceye giren sporcular, Genç Kadınlar Kategorisi’nde Nisan ayında İtalya\'da yapılacak Genç Kadınlar Avrupa Şampiyonası\'nda yer alarak, 2018 yılında Arjantin’in başkenti Buenos Aires’de yapılacak olan Gençlik Olimpiyatları’na vize almak için mücadele edecekler.
Büyük kadınlar kategorisinde madalya kazanan isimler ise yıl içerisinde hem Avrupa hem de Dünya Şampiyonası\'nda Türkiye’yi temsil etmeye hak kazanacaklar.

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