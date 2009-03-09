Kadınlar: Tepemizi attırma

8 Mart Dünya Kadınlar Günü’nde yağmur-çamur dinlemeyen kadınlar meydanlara çıktı. Kadıköy’deki ‘feminist’ mitingde Erdoğan’ın ‘üç çocuk’ isteğine karşı da sloganlar yükseldi.



‘Dünya Kadınlar Günü’nde binlerce kadın Kadıköy’de toplanarak erkek egemen sistemi, tacizi, tecavüzü ve ekonomik krizi protesto etti. Eyleme en çok da ekonomik kriz ve yoksulluk damgasını vurdu.



Sivil toplum örgütleri ve siyasi partilere üye binlerce kadın yağmura rağmen Kadıköy Tepe Nautilus önünde toplandı ve ‘Biz kadınlar erkek egemen kapitalist sisteme karşı direniyoruz, ısrarlıyız, kararlıyız’ pankartı arkasında Kadıköy Meydanı’na doğru slogan ve şarkılar eşliğinde yürüdü. En dikkat çeken slogan ‘Bana bak Başbakan tepemizi attırma kendin yat kuluçkaya bir Türkcük, İki Türkcük, Üç Türkcük doğurmaya’ oldu.



Eylem alanına girildikten sonra 8 Mart Kadın Platformu tarafından Türkçe ve Kürtçe yapılan konuşmada “Şiddet hâlâ devam ediyor, kutsanıyor. Evde, sokakta, işyerinde şiddetin üstü örtülüyor, kadınlar taciz, tecavüze, bekâret kontrolüne maruz bırakılıyor. Kocasından ayrılmak isteyen Ayşe’ye 14 kurşun sıkılıyor, küçük kızı taciz eden Hüseyin Üzmez korunurken, onu protesto eden kadınlar gözaltına alınıyor, Pippa Bacca öldürülüyor. Bu kadar tecavüz, şiddet tesadüf mü?” denildi.



Kadınlar, 8 Mart’ın ücretli izin ve resmi tatil günü olarak ilan edilmesini istedi. Sosyal güvenlik yasasını da protesto eden kadınlar “Bu yasa kadınları evlenmeye, kocaya mahkûm ediyor. Emeklilik bizim için hayal oldu. Yasa hemen iptal edilsin. Ev eksenli çalışma, ev içi emek, bakım hizmetleri sosyal güvenceye alınsın” dedi.



‘Başımıza iş gelecek...’



Eyleme çocuklarıyla birlikte gelen DTP’li kadınlar 8 Mart gündemine Kürt sorununu da taşıdı. Kadınlar kürsüden sık sık planlanan sloganlar dışında slogan atmamaları için “Yoksa hepimizin başına bir şey gelecek” denilerek uyarıldı. DTP’li kadınlardan Saniye Anık “Barış için gençler ölmesin, kimseyi zindana atıp işkence yapmasınlar. Herkes özgürlük istiyor. Kadınlar ağlıyor, kan dökülüyor, kadınları ağlatmasınlar” derken yanında gelen 12 yaşındaki kızı Beritan Anık “Kadınların özgürlüğü için geldim. Barış istiyoruz. Yakınlarımız ölüyor” diye konuştu.



Kriz ve yoksulluk da kadınların gündemindeydi. Alanda “Krizin bedelini ödemeyeceğiz” sloganı sıklıkla duyuldu. Avukat Filiz Karakuş bu sloganları, “Patronlar krizi bahane göstererek öncelikle kadın işçileri işten çıkarıyor. Ancak kadın işçi de olsa ev kadını da olsa krizin mağduru oluyor. İşlerinden atılanlar kocaları, babaları oluyor. Kadın her şekilde eziliyor” diye yorumladı. Alandaki kadınlardan müzisyen Ayten Çelik de sitemliydi:



“Her sene bir şeyler değişecek diye bu günü kutluyoruz. Ama yine kadınlar ölüyor, devlet bizi korumuyor. Umudumuz var. Ben de bu umut için buradayım.”



Alanda başka umudu olanlar da vardı. Sosyalist Feminist Kolektif’ten Selin Dağıstanlı “Bu 8 Mart diğerlerinden farklı. Beyoğlu’nda ilk defa bağımsız feminist kadın aday çıktı. Kadınlara kendi bağımsız sözünü söyleme sahası açıldı” diye konuştu.



‘Sevgililer Günü’ne dönmesin’



8 Mart’larda kadınların coşkuyla söylediği marş ‘Kadınlar Vardır’ın yazarı Filiz Kerestecioğlu da alandaydı. Kerestecioğlu, “8 Mart’ların sevgililer gününe çevrilmemesini ve hâlâ mücadele günü olduğunun hatırlanmasını diliyorum. Feminist sözün yükseleceği günlerdir 8 Mart’lar” dedi.



Köşk’te davet alanda slogan



* Antalya’daki törende AKP Antalya Kadın Kolları üyesi türbanlı kadınların karanfil dağıtmasına tepki gösteren kadınlar, “O çiçekler kadınlar için değil, oy için dağıtılıyor ” diyerek çiçekleri almadı.



* Afyonkarahisar’da Çevre ve Orman Bakanı Veysel Eroğlu’nun da katıldığı, AKP Şuhut Kadın Kolları İlçe Teşkilatı’nın düzenlediği geceye, protokol, gazeteci ve görevliler dışında erkek alınmadı.



* Adana’daki 30 kadın kuruluşunun üyesi yaklaşık 2 bin kadın, yürüyerek daha fazla özgürlük, ayrımcılığın önlenmesi ve eşit hak istedi.



* İzmir’de Atatürk’ün annesi Zübeyde Hanım’ın Karşıyaka’daki mezarı başında yapılan törenin ardından 1000’e yakın kadın, yağmur altında yürüdü.



* Hayrünnisa Gül, Cumhurbaşkanlığı’nda görevli kadın personel ile erkek personelin eşlerine Köşk’te resepsiyon verdi.



* Trabzon’da Sosyalist Gençlik Derneği, Emekçi 8 Mart Platformu ve İnsan Hakları Derneği üç ayrı gösteri düzenledi.

