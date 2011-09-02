Kadınlar TBMM kapısında!

T24 - Türkiye Kadın Dernekleri Federasyonu (TKDF), kadına karşı şiddetin önlenmesi, kadın cinayetlerinin son bulması, çocuk tacizlerinin önlenmesi için Türkiye'nin dört bir yanından binlerce kadını TBMM'nin kapısıda toplayacak.





Radikal gazetesinin haberine göre, TKDF Başkanı Canan Güllü, “Kadın cinayetleri artık dikkat çekmemeye başlıyor. Rutinleşiyor, yaşamın bir parçası haline gelmeye başlıyor. O noktada alınan tedbirler de anlamsızlaşıyor. Bu çok acı. Arife günü telefonum çaldı ve bir beyefendi aradı. 63 yaşında bir teyzenin sığınma evine ihtiyacı olduğunu söyledi. Saat 18.00’e kadar belediyeden birçok yere kadar aradım ve çözüm üretemedim.







Bir vatandaş sokaktaysa, tatil günü, arife günü gibi günlerde de bu kurumlara işlerlik kazandırmamız lazım” dedi. Yapılacak eylemle ilgili bilgi veren Güllü, “1 Ekim’de planlıyoruz ama o hazırlıklara bağlı olarak Meclis’in açıldığı hafta olarak da ele alabiliriz. Türkiye’nin dört bir yanından kadınlar Meclis önüne gelecek. Taleplerimiz kadına karşı şiddeti engelleyecek yasaların bir an önce yapılması, yine çocuk tacizini engelleyecek yasaların hayata geçirilmesi. Ayrıca ‘Avrupa Konseyi Kadına Karşı ve Ev İçi Şiddetle Mücadele ve Bunun Önlenmesi Sözleşmesi’nin Meclis’te onaylanarak geçirilmesini talep ediyoruz. Ayrıca dernek olarak sivil anayasa yaparken görüşümüzün alınmasını istiyoruz” dedi. Emniyet yetkilileri 2011 yılının ilk 6 ayında 27 bin aile içi cinayet, saldırı ve tehdidi kapsayan şiddet vakasının kayıtlara girdiğini açıkladı.





