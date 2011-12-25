-Kadınlar tarım sigortalılığından yararlanabilecek ANKARA (A.A) - 25.12.2011 - Türkiye Ziraat Odaları Birliği (TZOB) Genel Başkanı Şemsi Bayraktar, 2 Ağustos 2003'ten önce aile reisi sayılmayan kadınların da tarım sigortalılığından yararlanabileceğini bildirdi. Bayraktar, yazılı açıklamasında, tarımda en fazla ihmal edilen konulardan birinin sosyal güvenlik olduğunu, bu sektördeki en mağdur kesimin de kadınlardan oluştuğunu savundu. Çiftçi kadınların ''aile reisliği'' kavramından kaynaklanan sigortalılıkla ilgili hak kaybının, TZOB'un girişimleri neticesinde yapılan düzenlemeyle giderildiğini bildiren Bayraktar, TBMM Genel Kurulunda kabul edilen değişiklikle 2 Ağustos 2003'ten önce aile reisi sayılmayan kadınların da tarım sigortalılığından yararlanabileceğini belirtti. Tarımda çalışan kadınların ''ücretsiz aile işçisi'' olarak nitelendirildiğine de dikkati çeken Bayraktar, şunları kaydetti: ''2 Ağustos 2003 tarihinden önce sattıkları ürünlerden sigorta primi kesilen kadın çiftçiler, aile reisi olmamaları durumunda sigortalılık tescil talepleri kabul edilmemekteydi. Çünkü 2926 sayılı Tarımda Kendi Adına ve Hesabına Çalışanlar Sosyal Sigortalar Kanununa göre, kanunla veya kanunların verdiği yetkiye dayanılarak kurulan sosyal güvenlik kuruluşları kapsamı dışında kalan ve herhangi bir işverene hizmet akdi ile bağlı olmaksızın tarımsal faaliyette bulunan kimselerden, 22 yaşını doldurmuş erkekler ile 22 yaşını doldurmuş aile reisi kadınlar, sigortalı sayılıyorlardı. 2 Ağustos 2003'te yürürlüğe giren yasayla kendi nam ve hesabına tarımsal faaliyette bulunan kadınların aile reisi olmaları şartı kaldırıldı. Başından beri bu haksızlığa karşı çıkan Türkiye Ziraat Odaları Birliği, her platformda kadın çiftçilerimizle ilgili bu adaletsizliği dile getirmiştir. Bu konuda iş mahkemelerinde tespit davaları devam eden 8 bin 965, SGK lehine sonuçlanıp Yargıtay'da devam eden 59, SGK aleyhine sonuçlanıp Yargıtay'da devam eden 2007, Yargıtayca SGK lehine onanan 228, Yargıtayca kurum aleyhine onanan 8 bin 547 adet dava vardır. SGK aleyhine sonuçlanıp tescili yapılan 4 bin 529 adet sigortalı mevcuttur.'' Bayraktar, sorunun çözümü ile çiftçi kadınların hak kayıplarının da ortadan kalktığını bildirdi.