T24 LogoT24 Logo
Dünya

KADINLAR SÜRÜŞ YASAĞINI DELDİ DUBAİ (A.A)

17 Haziran 2011 12:26

-KADINLAR SÜRÜŞ YASAĞINI DELDİ DUBAİ (A.A) - 17.06.2011 - Dünyada kadınların otomobil kullanmalarına izin verilmeyen tek ülke olan Suudi Arabistan'da bugün bazı kadınların yasağı deldiği bildirildi. Suudi kadınlara uygulanan sürüş yasağına karşı düzenlenen protestoyu organize eden Benjamin Joffe-Walt, bazı kadınların bugün planlanan eylem çerçevesinde yollara çıktığını söyledi. Joffe-Walt, Suudi bir kadının başkent Riyad'da şafaktan önce bir olay çıkmaksızın araba sürdüğünü, başka kadınların da direksiyon başına geçtiğine dair mesajlar aldıklarını ifade etti. Suudi bir kadının, geçen ay araba kullandığını gösterir videoyu yayınlaması üzerine 9 gün gözaltına alınması üzerine bugün sürüş yasağına karşı protesto düzenlenmesi kararlaştırılmıştı. Sosyalleşme sitesi Facebook sayfasında "Woman2drive" adı altında yürütülen kampanyanın organizatörleri, 14 haziranda, eylemlerinin kadınlara otomobil kullanma hakkı verilmesi için kraliyet kararnamesi yayınlanıncaya dek sürmesi gerektiğini belirterek, kadınları cuma günü direksiyon başına geçmeye davet etmişti. Suudi Arabistan'da kadınların motorlu araç kullanmasını yasaklayan bir yasa olmamasına rağmen yetkililer, şeriat yasalarının katı bir şekilde uygulandığı ülkede daha önce verilmiş bir fetvaya dayanarak kadınlara bu hakkı vermiyor ve yasağın sürmesi için etkin ve muhafazakar din adamlarını yardıma çağırıyorlar. Kırsal kesimde, kadınların bu yasağa pek uymadıkları Suudi Arabistan'ın özellikle büyük şehirlerinde kadınlar bir şoför tutmak zorunda kalıyor ya da maddi durumları iyi değilse ailelerinden bir erkeğin yardımına muhtaç kalıyorlar.

ETİKETLER

haber

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

"Suriye, Libya ve Kanal İstanbul, Türkiye-Rusya hattında gerilim yaratıyor"...

"Babacan da Acemoğlu da 'demokrasi olmadan ekonomi düzelmez' diyor"...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Ali Babacan: Memlekete baktıkça içim kan ağlıyor, yeni bir tek...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Hande Yener ve Demet Akalın'ı kabul etti...

Eski AKP kurucusu Şener: Erdoğan’ın mal varlığı Türkiye’nin milli güvenlik...

Ertuğrul Özkök: Cem Yılmaz 1999 yılında penis küçültme ameliyatı olmuş...

"İnan Kıraç, yerli otomobil projesinden çekildiğini törene gölge düşürmemek için...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24