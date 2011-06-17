-KADINLAR SÜRÜŞ YASAĞINI DELDİ DUBAİ (A.A) - 17.06.2011 - Dünyada kadınların otomobil kullanmalarına izin verilmeyen tek ülke olan Suudi Arabistan'da bugün bazı kadınların yasağı deldiği bildirildi. Suudi kadınlara uygulanan sürüş yasağına karşı düzenlenen protestoyu organize eden Benjamin Joffe-Walt, bazı kadınların bugün planlanan eylem çerçevesinde yollara çıktığını söyledi. Joffe-Walt, Suudi bir kadının başkent Riyad'da şafaktan önce bir olay çıkmaksızın araba sürdüğünü, başka kadınların da direksiyon başına geçtiğine dair mesajlar aldıklarını ifade etti. Suudi bir kadının, geçen ay araba kullandığını gösterir videoyu yayınlaması üzerine 9 gün gözaltına alınması üzerine bugün sürüş yasağına karşı protesto düzenlenmesi kararlaştırılmıştı. Sosyalleşme sitesi Facebook sayfasında "Woman2drive" adı altında yürütülen kampanyanın organizatörleri, 14 haziranda, eylemlerinin kadınlara otomobil kullanma hakkı verilmesi için kraliyet kararnamesi yayınlanıncaya dek sürmesi gerektiğini belirterek, kadınları cuma günü direksiyon başına geçmeye davet etmişti. Suudi Arabistan'da kadınların motorlu araç kullanmasını yasaklayan bir yasa olmamasına rağmen yetkililer, şeriat yasalarının katı bir şekilde uygulandığı ülkede daha önce verilmiş bir fetvaya dayanarak kadınlara bu hakkı vermiyor ve yasağın sürmesi için etkin ve muhafazakar din adamlarını yardıma çağırıyorlar. Kırsal kesimde, kadınların bu yasağa pek uymadıkları Suudi Arabistan'ın özellikle büyük şehirlerinde kadınlar bir şoför tutmak zorunda kalıyor ya da maddi durumları iyi değilse ailelerinden bir erkeğin yardımına muhtaç kalıyorlar.