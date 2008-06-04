Kadınlar sualtına daha meraklı

Türkiye'nin sualtı zenginliklerini görmek için dalgıçlık eğitimi alan kadınların sayısının her geçen gün arttığı bildirildi. Balıkesir'in Ayvalık ilçesinde bir dalış merkezinin sahibi ve dalış eğitmeni olan Kemal Çalışkan, Türkiye'nin sahip olduğu sualtı zenginlikleri ile dünyanın sayılı ülkeleri arasında yer aldığını; ülke sahillerinin hem yurt içi hem de yurt dışında giderek daha büyük bir ilgi görmeye başladığını söyledi.

Başta Ayvalık olmak üzere, Türkiye'de pek çok önemli dalış noktası bulunduğunu belirten Çalışkan, yabancı turistlerin yanı sıra, yurt içinden de su altını keşfetmek isteyen çok sayıda kişinin dalgıçlığa merak sardığını ifade etti.

Ayvalık'ın sahip olduğu özelliklerin tanıtımı için harcanan çabanın, karşılığını aldığını anlatan Çalışkan, "Kırmızı mercanlar" gibi nadir türlere ev sahipliği yapan Ayvalık'ın, günümüzde 24 ada, 60 dalış noktasıyla çok sayıda dalış meraklısını ağırladığını vurguladı.

Geçmişte tek tük rastlanırdı

Geçen yıl sadece kendi dalış merkezleri aracılığıyla, yaklaşık 4 bin kişinin sualtının güzelliklerini görme fırsatı bulduğunu ifade eden Çalışkan, rakamın bu sezon 3-4 katına çıkmasını beklediklerini bildirdi.

Geçmişte dalgıçlık eğitimi alanların neredeyse tamamını erkeklerin oluşturduğuna işaret eden Çalışkan’a göre şimdi durum değişti ve kadınlar öne geçti.

"Dalgıçlık eğitimi alanların sayısı, gün geçtikçe artıyor. Buna bağlı olarak da, kadınların sualtı merakı da giderek büyüyor. Geçmişte dalgıçlık eğitimi alanlar arasında tek tük rastlanan kadınların sayısı, son zamanlarda erkeklerden daha fazla oldu. Neredeyse dalış yapan her 10 kişiden 7'si kadın ve bunların da çoğu 'beyaz yakalı' diye tabir edilen çalışanlar."

Son dönemlerde şirketlerin, çalışanlara yönelik hazırladıkları sosyal projeler kapsamında dalgıçlık eğitimine de yer vermeye başladığını belirten Çalışkan, "Bu da dalgıçlık eğitimi alanlar arasında bulunan kadınların sayısını artırıyor" dedi. (AA)