Kadınlar strese karşı savunmasız

T24- Nörologlar, çalışmanın kadınların depresyondan ve stresten erkeklere oranla neden daha fazla yakındıklarıyla ilgili biyolojik nedeni ortaya çıkaracağına inanıyorlar.



Philadelphia Çocuk Hastanesi'nde görevli araştırma ekibi, kadınların beyninin bunalım zamanında üretilen hormona daha duyarlı olduğunu tespit ettiler. Molecular Psychiatry isimli tıp dergisinde yayınlanan çalışmada, araştırmacılar, kadınların sadece "Kortikotropİn Serbestleştirici Faktör" isimli hormonun düşük seviyelerine duyarlı olmadığını, hormon seviyesi yükselince bununla daha az baş edebildiklerini belirlediler.



Çalışma kobaylar üzerinde gerçekleştirildi. Ancak insanlar üzerinde rol oynayan CRF'nin insanlara nakledilip edilmeyeceğini belirlemek için daha fazla araştırma gerektiği kaydedildi. Buna rağmen, bu çalışmanın kadınların niçin stresle ilişkili bozukluklara karşı erkeklerden 2 kat daha savunmasız olduğunu açıklamaya yardımcı olabileceği belirtildi.