Kadınlar sokağa çıkma yasaklarına karşı ‘barış nöbeti’nde

Barış İçin Kadın Girişimi, sokağa çıkma yasakları ve ölümlere karşı bugün Galatasaray Meydanı’nda ‘Barış nöbeti’ tuttu.

Cumhuriyet’te yer alan habere göre, Barış İçin Kadın Girişimi, Diyarbakır, Şırnak ve Mardin’deki sokağa çıkma yasakları ve ölümlere karşı bugün saat 18.30’da Galatasaray Meydanı’nda ‘Barış nöbeti’ tutmaya başladı.

Barış İçin Kadın Girişimi’nin çağrısı şöyle:

“Günün adı: Sur, Dargeçit, Nusaybin, Silopi, Cizre. Doktor izinleri kaldırılıyor, hastanelere hazır olmaları söyleniyor, sonsuz bir şekilde askeri mühimmat, polis, asker sevkiyatı yapılıyor, öğretmenler il ve ilçelerden çekiliyor. Bizler seyrediyoruz.

Artık her yanımızda kol gezen bu ölümü hiçbir şey yapamadan seyretmeye tahammülümüz yok. Nerede, ne zaman, nasıl bizi bulacak diye beklemeye tahammülümüz yok. Öğrencilerine kurşun yağdırabilmek için öğretmenler Milli Eğitim Bakanlığı tarafından geri çekilirken hayatı savunmaktan, birbirimizi hayatta tutma mücadelesinin bir parçası olmaktan başka çaremiz yok.

Bizler Eylül’de Cizre’ye ve Silopi’ye gitmiştik. Oradaki kadınlardan dinlemiştik ablukayı, susuz, yemeksiz ailelerini hayatta tutuma hikayelerini. Gözlerimizle görmüştük her birinde kurşun delikleri olan evleri, su depolarını. Şimdi aynı kadınlar bize “Cizre’yle başladılar, Cizre’yle, bizi yok ederek bitirmek istiyorlar,” diyor. Peki, ne yapacağız?