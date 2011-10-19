Kadınlar şiddete karşı birleşti

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Hürriyet'in haberine göre, Barış Pirhasan’ın senaryosunu yazdığı, oğlu Yusuf Pirhasan’ın yönettiği “Kurtuluş Son Durak”, yeni yılda kadınları sinema salonlarına çekecek.Terk edilmenin acısını unutmaya çalışan psikolog Eylem, hayatını yatalak babasına adamış Vartanuş, hiçbir zaman mafya babası sevgilisinin eşi olamayacağını anlayan Goncagül, günlük koca dayaklarına alışmış Gülnur, annesinin yediği her tokadı kendi ruhuna da yiyen kızı Tülay ve hayatı pembe görmeye çalışan kuafor Füsun’un hikayesi, 6 Ocak’ta seyirciyle buluşacak.