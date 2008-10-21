İzmir Kadın Kuruluşları Birliği, "Kadınlar Seçilecek, Türkiye Değişecek" sloganıyla başlattığı kampanya çerçevesinde topladığı 24 bin 159 imzalı dilekçeyi, TBMM Başkanvekili Güldal Mumcu'ya teslim etti.



29 kadın derneğinden oluşan Birliğin Başkanı Engin Demir, Siyasi Partiler ve Seçim yasalarında gerekli değişikliklerin yapılması, bu değişikliklerin sözde kalmayıp, uygulanması için "cinsiyet kotası" uygulanmasını istedi.



Kadınların, ülke yönetiminde, karar mekanizmalarında daha fazla yer almasının, dünya barışını da olumlu etkileyeceğini dile getiren Demir, "Kadınların her alanda eşit biçimde söz sahibi olmaları, demokrasi ve laik cumhuriyetin de güvencesidir" dedi.



Kampanyayı İzmir'den başlattıklarını ifade eden Demir, yaklaşmakta olan yerel seçimlerde daha fazla kadının ve kadın bakış açısını taşıyan erkeklerin, başkan adayı gösterilmesi gerektiğini söyledi.



Demir, kadınlar için siyasi kota getirilmesini isteyerek, AB kritik eşiğinin yüzde 33 olduğunu, bunun en az yüzde 35 olması gerektiğini belirtti.





‘Alınganlığım söz konusu değil’







TBMM Başkanvekili Güldal Mumcu da dünyada ve Türkiye'de kadın-erkek nüfusunun eşit olduğuna işaret ederek, "Yüzde 33 azdır. Yaşamı ve dünyayı, eşit sayıda paylaşan kadın ve erkeğin, siyasette de eşit sayıda olmasından yanayım" dedi.



Bunun için kadınların daha aktif olması gerektiğini vurgulayan Mumcu, erkeklerin de bu yönde daha olumlu davranması gerektiğini kaydetti.



Mumcu, imza kampanyasını desteklediğini, kampanyanın İzmir'den başlamasının ise kıvanç ve onur kaynağı olduğunu belirterek, heyete "Sizleri de daha ileriki aşamalarda siyasette görmekten mutlu olacağım" diye seslendi.



Bir gazetecinin, "Ceyhan Mumcu'nun Ergenekon davası sanıklarının avukatlığını yapacağı, bu sanıklar arasında Uğur Mumcu cinayetinden sorumlu kişilerin de yer aldığı yönünde haberler var. Ceyhan Mumcu'ya bu konuda bir alınganlığınız var mı? " sorusuna Güldal Mumcu, "Bir alınganlığımın olabilmesi söz konusu değil. Avukatlık yapıp yapmayacağını bilmiyorum, kendisine sormak lazım. Cinayetle ilgili herhangi bir kişinin, bu davada yer aldığı netleşmiş değil. Dava sürecinde böyle bir şey çıkarsa, bakacağız" diye karşılık verdi.

