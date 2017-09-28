Kadınlar, saldırılara karşı sokağa çıkıyor

Ankara Kadın Platformu müftülük yasası olarak da bilinen “Nüfus Hizmetleri Kanunu İle Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Tasarısı” ile mağdur hakları yasa tasarısına karşı “itirazımız var” diyerek 1 - 2 Ekim tarihlerinde sokağa çıkıyor.

Ankara Kadın Plaformu, Meclisin açılmasıyla görüşülmesi beklenen yasa tasarılarına karşı Mülkiyeliler Birliği'nde basın açıklaması düzenledi.

Platform adına açıklama yapan Nur Aytemur, müftülük yasası olarak gündeme gelen tasarının kadın haklarına yönelik bir saldırı olduğunu belirterek “Bu yasalar böyle geçmez" dedi.

Evrensel'in haberine göre; müftülere verilen nikah yetkisinin yüzde 40'lara ulaşan ensenst vakalarına, çok eşli evliliklere, şiddete çözüm olmayacağını belirten Atmur, aksine baskı ve istismarı arttıracağını vurguladı. Aytemur, düzenlemenin kadınlara daha güvencesiz daha yoksul ve daha korumasız bir hayat vaat ettiğini söyledi.

Yasa tasarısının bu haliyle geçmesinin mümkün olmadığını kaydeden Aytemur, müftülüklere nikah yetkisinin eşitsizliğin garantisi olduğuna dikkat çekti. Aytemur tasarıya muğlak bir “genel ahlak” şartının eklenmesinin kadınlara zarar verdiğine dikkat çekerek, bu şartın kabul edilemez olduğunu belirtti.

"Sözlü beyan cinsel istismarın üzerini örtebilir"

Nüfus hizmetleri kanununda yapılmak istenen değişiklikle “sağlık personelinin takibi dışında doğan çocukların doğum bildirimi nüfus müdürlüklerine sözlü beyanla yapılır" ibaresindeki sözlü beyanın cinsel istismarın üzerini örtmenin bir yöntemi haline gelebileceğine dikkat çeken Aytemur, çocuk yaşta evlendirmenin suç olarak düzenlenmesi ve sözlü beyanın çocukların cinsel istismarının üzerini örtmeye yönelik olarak gerçekleşip gerçekleşmediğinin anlaşılması bakımından araştırılmasının şart olduğunu söyledi.

Şiddetin kadın erkek eşitsizliğinin bir sonucu olduğunu görmezden gelen bir mağdur hakları yasasının şiddet karşısında kadınları güçlendirmeyeceğini ve şiddetin önünü alamayacağını belirten Aytemur, şiddet konusunda kadın örgütlerine danışılmasının şart olduğunu aktardı.

Aytemur kadınlara sorulmadan ve ihtiyaçları, talepleri görmezden gelen yasa tasarılarını kabul etmediklerini söyleyerek 1 ve 2 Ekim’de sokaklarda olacaklarını açıkladı.

Aytemur 1 Ekim günü saat 15.00'te Sakarya Meydanı'nda, 2 Ekim saat 10.00'da ise Meclis önünde “Hayatlarımıza sahip çıkacağız" diyerek bütün kadınları yasaların Meclisten geçmemesi için bir arada olmaya çağırdı.