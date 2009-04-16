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Sağlık

Kadınlar rahim kanserine karşı duyarsız

Erken evrede tanısı koyulan rahim kanserinde tedavi şansı yüksek; fakat kadınlar jinekolojik muayene konusunda duyarsız.

16 Nisan 2009 03:00

Türk Jinekoloji Obstetrik Derneği Kayseri Şubesi Başkanı Op. Dr. Münevver Tuncel, kadınların rahim kanseri konusunda duyarsız olduğunu söyledi.

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Kadınların meme kanserine rahim kanserinden daha fazla duyarlı olduğunu belirten Op. Dr. Münevver Tuncel, bu durumu muayene şeklinden kaçmalarına bağladı. Kadınlara cesaret vermek için sık sık toplantılar düzenleyip bilinç sağlamaya çalışacaklarını belirten Op. Dr. Tuncel, rahim ve meme kanserinin ortak özellikleri olduğunu vurguladı. Her iki kanserin de erken evrede belirlenirse tedavi edilebileceğinin altını çizen Op. Dr. Münevver Tuncel, “Bu kanserler genelde 40 yaş üstündeki kadınlarda risk oluşturuyor'' dedi.

(DHA)

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