'Kadınlar popomu ellemekten vazgeçsin'

Yazar Christopher Andersen yeni kitabında, dünyanın en gözde çifti ABD Başkanı Barack Obama’yla eşi Michelle Obama’nın evliliğinin bilinmeyen yönlerini anlattı.



Andersen kitabında özellikle seçim kampanyası sırasında ikilinin ilişkisinin zor bir dönemden geçtiğini yazdı.



Başkan Obama’ya mitinglerde kadınların verdiği destek eşi Michelle Obama’nın kıskançlık krizlerine girmesine neden olmuş.



Andersen kitabında Başkan’ın da mitinglerde kendisine dokunmaya çalışan ve fotoğraflarda aynı kareye girmek için birbiriyle yarışan kadınlardan şikâyetçi olduğunu ifade etti. Hatta bir keresinde kalabalıktan sıyrılarak kendisini otomobilinin içine atan Obama’nın 'Bu kadınlar popomu ellemekten vazgeçse iyi olurdu' dediği aktarıldı.