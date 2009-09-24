T24 LogoT24 Logo
Dünya

'Kadınlar popomu ellemekten vazgeçsin'

YazarAndersen yeni kitabında, dünyanın en gözde çifti ABD Başkanı Obama’yla eşinin evliliğinin bilinmeyen yönlerini anlattı.

24 Eylül 2009 03:00

Yazar Christopher Andersen yeni kitabında, dünyanın en gözde çifti ABD Başkanı Barack Obama’yla eşi Michelle Obama’nın evliliğinin bilinmeyen yönlerini anlattı.

Andersen kitabında özellikle seçim kampanyası sırasında ikilinin ilişkisinin zor bir dönemden geçtiğini yazdı.

Başkan Obama’ya mitinglerde kadınların verdiği destek eşi Michelle Obama’nın kıskançlık krizlerine girmesine neden olmuş.

Andersen kitabında Başkan’ın da mitinglerde kendisine dokunmaya çalışan ve fotoğraflarda aynı kareye girmek için birbiriyle yarışan kadınlardan şikâyetçi olduğunu ifade etti. Hatta bir keresinde kalabalıktan sıyrılarak kendisini otomobilinin içine atan Obama’nın 'Bu kadınlar popomu ellemekten vazgeçse iyi olurdu' dediği aktarıldı.

ETİKETLER

haber

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

"Türkiye-Rusya ilişkileri Libya'da yeni bir sınav verecek"...

Prof. Daron Acemoğlu: Ekonomideki kriz 1-2 yıl sürecek, üretkenlik sıfır,...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Isparta Şehir Hastanesi’nde özel güvenlik, gazeteciye saldırdı...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Trump, Türkiye'ye yaptırım uygulanmasını öngören 738 milyar dolarlık bütçe tasarısına...

AKP'nin Volkswagen'e jesti uluslararası politikaya takıldı...

Sayılarla seks: 2019'da ortalama cinsel ilişki ne kadar sürdü?...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24