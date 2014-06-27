Kadınlar plajında erkek cankurtaran tepkisi

Zonguldak'ta salı ve perşembe günleri kadınlara tahsis edilen Kapuz Plajı'nda tatilcilerden bazıları, erkek cankurtaranların görev yapmasına tepki gösterdi.

Kapuz Plajı Tesis Müdürü ve cankurtaran Hayri Topçuoğlu, bir grup kadının kendisini gözetleme kulesinden indirmeye çalıştığını, cankurtaranlarla birlikte plajda görev yapan toplam 6 erkek personelin kadın olmasını istediklerini söyledi. Belediye Başkanvekili CHP'li Zeki Çolak ise erkek personel sayısını az tutarak kadınların rahatsız olmasını önlemeye çalıştıklarını belirtti.

Ersin Ercan ve Gürkay Gündoğan’ın DHA’daki haberine göre, Zonguldak'ta hava sıcaklığının 30 dereceyi bulmasıyla halk plajlara akın etti. Zonguldak Belediyesi tarafından işletilen ve uzun yıllardır salı ve perşembe günleri sadece kadınlara tahsis edilen kentin en gözde plajlarından Kapuz da ramazan ayından önceki son perşembe tamamen doldu. Ramazan ayında kadınlar günü uygulamasının yapılmadığı plajda neredeyse şemsiye açacak yer kalmadı. Kadınların kimisi denizde yüzerek serinlerken, kimisi de kumda güneşlendi.

Gözetleme kulesinden indirmeye çalıştılar

Ancak kadınlardan bazıları, plajda erkek cankurtaranların görev yapmasına tepki gösterdi. Kapuz Plajı Tesis Müdürü ve 31 yıllık cankurtaran Hayri Topçuoğlu, bir grup kadının kendisini gözetleme kulesinden indirmeye çalıştığını söyledi. Topçuoğlu, plaja salı ve perşembe günleri kadınların dışında 3'ü cankurtaran, diğerleri garson ve hizmetli olmak üzere toplam 6 erkek görevlinin girebildiğini söyledi. Bazı kadınların plajdaki tüm erkek görevlilerin kadın olmasını istediğini belirten Topçuoğlu, şöyle konuştu:

"Burada 6 erkek personel kadınlara hizmet veriyoruz. Ancak bazen tepkilerle karşılaşıyoruz. 'Cankurtaran da garson da kadın olsun' diyorlar. Az önce beni gözetleme kulesinden indirmeye çalıştılar. Ancak birisi boğulma tehlikesi yaşadığında da bizi çağırıyorlar. Hepsi böyle değil tabii ki. Ama bu tür tepkilerle de karşılaşıyoruz. Zonguldak'ta sadece belediyede değil hiçbir yerde kadın cankurtaran yok."

Hayri Topçuoğlu, geçen yıl denizde boğulma tehlikesi geçiren 49 kişiyi kurtardıklarını, her yıl ortalama 40 kişiyi bu şekilde kurtardıklarını söyledi.

Kadın cankurtaran olsa çok güzel olur

Plaja gelen başörtülü bir tatilci ise erkek cankurtaranlarla ilgili olarak, "Benim adıma çok hoş değil. Ben bu yüzden cankurtaranların bulunduğu yerden daha uzak yerleri tercih ediyorum. Alternatif olarak kadın cankurtaran olsa tabii ki çok güzel olur. Ama öyle bir şansımız yok sanıyorum. O yüzden mecbur bu şekilde" dedi.

Başka bir kadın ise plajda erkek cankurtaranların görev yapmasından rahatsızlık duymadığını söyledi.

Kadınlar günü uygulamasını

genelev çalışanları başlattı

Belediye Başkanvekili CHP'li Zeki Çolak ise Kapuz Plajı'nda kadınlar günü uygulamasının 1980'li yıllarda kentteki genelevde çalışan kadınların isteği üzerine haftada 1 gün olarak başlatıldığını, daha sonra diğer kadınların da uygulamadan memnun kalması üzerine haftada 2 güne çıkarıldığını söyledi. Erkek cankurtaran tepkisinin kendisine de ulaştığını belirten Çolak, ramazanda kadınlar günü olmadığını, yaz döneminde toplam 8 ya da 10 gün plajın kadınlara tahsis edilmiş olacağını ifade etti. Çolak, şöyle konuştu:

8-10 gün için kadın cankurtaran temini zor

"8-10 gün için kadın cankurtaran temin etmek zor. Orada cankurtaranlarla birlikte 6 erkek personelimiz var. Biz onların da göze batmaması için elimizden geleni yapıyoruz. Erkek personel sayısını az tutarak kadınların rahatsız olmasını engellemeye çalışıyoruz. 4 bin 5 bin kadının içinde 6 personel de kayboluyor zaten."