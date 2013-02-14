HÜLYA KARABAĞLI / Ankara

Kadın Cinayetlerini Durduracağız Platformu, 'Kadınlar Öldürülmesin Diye' isimli bir video hazırladı.

Kocaları, boşandıkları eşleri ve sevgilileri tarafından öldürülen kadınlar masum yüzleri ile yer alıyorlar.

Görüntüler de ‘Kadına yönelik şiddetin önlenmesi yönetmeliğine’ ve bu yönetmeliğin kadınlar için önemine dikkat çekiliyor. Ayşe Paşalı, Pippa Bacca, Mehtap, Kader, Sibel gibi yüzlerce kadın görüntülerde var.

Platform, 16 Şubat cumartesi günü Ankara İnsan Hakları Derneği ile İstanbul’da İTÜ Taşkışla Kampusu’nda saat 15.00’te eğitim seminerlerine başlıyor ve 'Kadına Yönelik Şiddetin Önlenmesi Yönetmeliği’ anlatılacak.