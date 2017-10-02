Kadınlar 'müftülük nikâhına' karşı: Eşit ve özgür bir hayat için bu yasalar böyle geçmez

Müftülere nikah yetkisi getiren yasayla, Mağdur Hakları Yasası’na karşı kadınlar bugün birçok ilde sokağa çıktı. ‘Eşit ve özgür bir hayat için bu yasalar böyle geçmez!’ diyen kadınlar, taleplerinin dikkate alınmasını istedi.

Aralarında kadın örgütleri, dernek ve inisiyatiflerinin yanı sıra siyasi partilerden, sendika ve meslek örgütlerinden kadınların da bulunduğu onlarca kadın örgütü dün İstanbul, Adana, Ankara, Antakya, Bursa, Balıkesir, Bodrum, Eskişehir, İzmir, Kocaeli, Manisa, Trabzon, Hopa ve Mersin’de sokağa çıktı. Kadınlar, Müftülere nikah yetkisi getiren yasaya ve Mağdur Hakları Yasasına tepki gösterdi. Kadınlar yarın da de Ankara’da Meclis önünde olacaklar.

Kadıköy: "Hayatlar bizimdir”, “Nikahta keramet olsa her gün 3 kadın öldürülmezdi”

Evrensel'in haberine göre; İstanbul Kadıköy’de Süreyya Operası önünde toplanan kadınlar, “Eşit ve özgür bir hayat için bu yasalar böyle geçmez” diyerek müftülere resmi nikah kıyma yetkisi verilmesi üzerinden tepki toplayan Nüfus Hizmetleri Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Tasarısını ve Mağdur Hakları Yasa Tasarısını protesto etti.

Kadınlar, “Hayatlar bizimdir”, “Nikahta keramet olsa her gün 3 kadın öldürülmezdi”, “Biz nikahı bozarız”, “Hayat bizimdir” dovizleri ile yürüyüşe başladı. “Eşitsiz yaşamaktan bıktık usandık”, “Bu yasalar böyle geçmez”, “Eşitsiz yasamı al başına çal”, “Sosyal hizmet müftünün işi değildir” sloganları atıldı.

Ankara'da polis eylemi

Ankara Kadın Platformu'nun müftülere nikah yetkisi veren yasa tasarısına karşı yapmak istediği eylem, polis tarafından engellendi.

Ankara Kadın Platformu, müftülere nikah yetkisi veren yasa tasarısı ile mağdur hakları yasa tasarısına karşı “Bu yasalar böyle geçmez” diyerek yapacakları eylem, polis tarafından engellendi. Kadınlar, Çankaya Belediyesi önünden Sakarya Caddesi'ne yürümek istedi. Ancak polisin izin vermemesi üzerine yürüyüşlerini gerçekleştiremedi. Kadınlar izin verilmeyince Konur Sokak girişine gelip kısa bir açıklama yaptı. Platformdan Derman Gülmez yaptığı açıklamada "Bugün Türkiye'nin birçok yerinde kadınlar sokakta ve diyoruz ki 'Bu hayat bizim. Biz bu yasaları kabul etmiyoruz" dedi. Gülmez, yarın saat 10:00'da Meclis önünde olacaklarını ve bu yasaların geçmesine izin vermeyeceklerini belirterek kadınları bu yasalara karşı birlikte olmaya çağırdı. Kadınlar açıklamanın ardından yasaların içinin ne kadar boş olduğunu göstermek için balonlar uçurdu.

İzmirli kadınlar: Bize sorulmadan yapılmasına itirazımız var

İzmir’de kadınlar Karşıyaka Çarşı girişinde bir araya gelerek kampanya kapsamında basın açıklaması gerçekleştirdi. “Eşit ve özgür bir hayat için bu yasalar böyle geçmez” yazılı pankartı taşıyan kadınlar “Bu yasalar böyle geçmeyecek”, “AKP’den hesabı kadınlar soracak” sloganları attı.

Ortak açıklamayı Eğitim Sen İzmir 1 Nolu Şube Kadın Sekreteli Eylem Tunalı okudu. Müftülüklere nikâh yetkisi verilmesinin eşitsizliğin garantisi olduğunu belirten Tunalı “Kadınlar evlenmek veya boşanmak için, erkeklerin çıkarına olacak şekilde dini referansları temel alan bir kuruma başvuruyor olacak. Diyanet İşleri Başkanlığı sosyal politika alanından ve medeni haklarımızla ilgili konulardan çekilmelidir” dedi. Çocuk yaşta evliliklerin cinsel istismar olduğunu hatırlatan Tunalı yasada evliliklerin engellenmesi ve suç olarak düzenlenmesi gerektiğine vurgu yaptı. Tunalı, “Anayasa'dan başlayarak pek çok kanunda yer alan sınırları belirsiz ‘Genel ahlak’ kriteri hâlihazırda kadın ve LGBTİ’lerin hayatlarının her alanında insan haklarına aykırı yaptırımlarla karşılaşmalarına neden oluyor. Bu nedenle ‘Genel ahlak’ gibi bir şartın eklenmesi kabul edilemez” dedi. Şiddetin kadın-erkek eşitsizliğinin bir sonucu olduğunu görmezden gelen Mağdur Hakları Yasası’nın şiddetin önünü alamayacağını belirten Tunalı, “İçinde bulunduğumuz koşullarda kadınlara özel, güçlendirici ve koruyucu yasal düzenlemeler yapılmadan, bitmek bilmeyen kadın cinayetleri ve şiddet engellenemez. Ayrıca sayılan suçlar kapsamına girmeyen ama kadınların hayatını etkileyen taciz, ısrarlı takip, psikolojik şiddet vakaları için de geçerli kılınmalıdır” dedi.

Tunalı, “Bu tasarılar toplumun yarısı olan biz kadınları doğru ve eksiksiz bilgilendirerek, yararımız için çalışan kadın örgütlerini sürece katarak bizlerle birlikte tartışıp çalışarak hazırlanmıyor. Bu böyle oldukça bizim ihtiyaçlarımıza karşılık gelmeyecek, hatta bizleri daha eşitsiz ve güvensiz hale getirmeye devam edecekler. Bunun sonuçlarına katlanacak olan yine kim olursak olalım veya nasıl hayatlar yaşarsak yaşayalım biz kadınlar olacağız. Hayatlarımızı belirleyecek yasaların bize sormadan yapılmasına itirazımız var” dedi.

Kocaeli: İzin vermeyeceğiz

Kocaeli'de de İnsan Hakları Parkında bir araya gelen kadınlar, "İçinde 'hizmet ve hak' kelimesi geçse de bu yasalar haklarımızı gasp etmeye hazırlanıyor, bu yasaları iyi tanıyoruz, izin vermeyeceğiz" dedi.

Balıkesir: "Bu yasalar bizleri daha eşitsiz ve güvensiz hale getirmeye çalışıyor"

Balıkesir’den kadınlar da Ali Hikmet Paşa Meydanında buluşarak eylem düzenledi. Platform adına basın açıklamasını okuyan Ayşe Yılmaz; “Bu yasalar bizleri daha eşitsiz ve güvensiz hale getirmeye çalışıyor" dedi.

Adana: Geleceğimiz güvende değil

Eylemlerin Adana ayağı Atatürk Parkı’nda yapıldı. Basın açıklamasını okuyan Derya Çiçek, kadın erkek eşitsizliğinin kanıksandığı, boşanmanın önü alınması gereken bir tehdit olarak görüldüğü ama 15 yaşında evliliğe rıza ihtimalinin gündeme geldiği, sosyal hizmet alanın gittikçe dinle iç içe geçtiği bir rejimde kadınların canlarının, geleceklerinin güvende olmadığını belirterek “Kadınların hayatını belirleyecek yasaların bize sormadan yapılmasına itirazımız var” dedi. Bu tasarıların toplumun yarısı olan kadınlar doğru ve eksiksiz bilgilendirilmeden, yararımız için çalışan kadın örgütlerini sürece katmadan hazırlandığını ifade eden Çiçek, “Bu böyle oldukça bizim ihtiyaçlarımıza karşılık gelmeyecek, hatta bizleri daha eşitsiz ve güvensiz hale getirmeye devam edecekler. Bunun sonuçlarına katlanacak olan yine, kim olursak olalım veya nasıl hayatlar yaşarsak yaşayalım biz kadınlar olacağız” dedi.

Eskişehir: Talebimiz herkes için eşitlik

Eskişehir Kadın Platformu üyeleri, Hoşnudiye Mahallesi İsmet İnönü Caddesi'ndeki alışveriş merkezi önünde toplanarak basın açıklaması yaptı. Yağmura rağmen yapılan eylemde basın açıklamasını Elif Başer okudu. Başer, Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) verilerine göre 15 yaş altı evliliklerin arttığını söyleyerek, “Bu çocukların büyük bir kısmı dini nikah ile evlendirildi. Üstelik artık bu nikahları kıyan imamların cezalandırılması gibi bir yasal hüküm de yok. Talebimiz, bugün herkes için eşitlik sağlanmaktan uzak kanunların kadınların, kız çocuklarının ve elbette bütün toplumsal kesimlerin yaşamsal haklarını güvence altına alacak biçimde geliştirilmesidir” dedi.

İtirazımız var

İllerde yapılan açıklamada, iki yasa tasarısının bu haliyle meclisten geçmemesi, kadınların taleplerinin dikkate alınması istendi. Yapılan ortak açıklamada şu ifadelere yer verildi:

* Evlendirme işlemi için müftülüklerin yetkilendirilmesiyle kadın-erkek eşitsizliğini doğal sayan, erkeklerin çıkarına olacak şekilde dini referansları temel alan, kadınların boşanmaması gerektiğini savunan bir kuruma başvuruyor olacak. Diyanet İşleri Başkanlığı sosyal politika alanından ve medeni haklarımızla ilgili konulardan çekilmeli.

* Değişiklikte “sağlık personelinin takibi dışında doğan çocukların doğum bildirimi nüfus müdürlüklerine sözlü beyanla yapılır” şeklinde bir ibare bulunuyor. Çocuk yaşta evlendirmenin suç olarak düzenlenmesi ve sözlü beyanın çocukların cinsel istismarının üzerini örtmeye yönelik olarak gerçekleştirilip gerçekleştirilmediğinin anlaşılması bakımından araştırılması şart.

* Yasaya ‘genel ahlak’ gibi iyice muğlak bir şartın eklenmesi kabul edilemez.

"Mağdur haklar yasası mağdur edecek"

* Mağdur Hakları Yasası, şiddet karşısında kadınları güçlendiremez, şiddetin önünü alamaz. İçinde bulunduğumuz koşullarda kadınlara özel, güçlendirici ve koruyucu yasal düzenlemeler yapılmadan, bitmek bilmeyen kadın cinayetleri ve şiddet engellenemez.

* Özellikle tasarı kapsamında açılması planlanan ‘cinsel suç mağdurlarına yönelik özel merkezlerdeki hizmetler – ileride mağdur istediği takdirde başlatılacak bir adli süreçte kullanılmak üzere delil toplayarak – savcılığa ifade vermek zorunda bırakılmadan sağlanmalı. * Çocuk teslim sürecinde kararı kadınlara bırakın.

* Mağdurun haksız fiilinin maddi yardımın reddi gerekçesi sayılması şiddete uğrayan kadınların kolaylıkla maddi yardımdan yoksun bırakılması anlamına gelebilir.

Bu tasarılar toplumun yarısı olan biz kadınları doğru ve eksiksiz bilgilendirerek, yararımız için çalışan kadın örgütlerini sürece katarak bizlerle birlikte tartışıp çalışarak hazırlanmıyorlar.