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Spor

Kadınlar Kupa Voley'de final etabı eşleşmeleri belli oldu

İSTANBUL, (DHA) Kupa Voley kadınlar kategorisinde 1'inci bölüm karşılaşmaları, bugün oynanan dört müsabakayla sona erdi

19 Aralık 2017 22:31

İSTANBUL, (DHA)

Kupa Voley kadınlar kategorisinde 1\'inci bölüm karşılaşmaları, bugün oynanan dört müsabakayla sona erdi.
Kadınlar Kupa Voley 1\'inci bölüm karşılaşmalarının sonuçları şu şekilde:
Beşiktaş - Çanakkale Bld.: 3-1 (25-21, 23-25, 25-21, 25-19, Altın Set 15-12)
Bursa B.Şehir Bld. - Kameroğlu Beylikdüzü Vol. İht.: 3-0 (25-19, 29-27, 25-20, Altın Set 14-16)
Halkbank - Nilüfer Bld.: 0-3 (23-25, 20-25, 13-25)
Seramiksan - İlbank: 3-0 (25-23, 25-14, 25-21)
Bu sonuçların ardından; Beşiktaş, Kameroğlu Beylikdüzü Vol. İht., Nilüfer Bld. ve Seramiksan takımları, 2017 - 2018 Voleybol Sezonu Kupa Voley kadınlar kategorisinde çeyrek finale yükselerek final etabında mücadele etmeye hak kazandı.
Kupa Voley bayanlar kategorisi final etabı eşleşmeleri, maç programı ise şu şekilde:
22 ARALIK CUMA
12.00 Galatasaray - Beşiktaş
14.00 VakıfBank - Kameroğlu Beylikdüzü Vol. İht.
16.30 Eczacıbaşı VitrA - Nilüfer Bld.
18.30 Fenerbahçe - Seramiksan
23 ARALIK CUMARTESİ
14.00 Yarı Final (Eczacıbaşı VitrA - Nilüfer Bld. maçının galibi ile Galatasaray - Beşiktaş maçının galibi)
17.00 Yarı Final (Fenerbahçe - Seramiksan maçının galibi ileVakıfBank - Kameroğlu Beylikdüzü Vol. İht. maçının galibi
24 ARALIK PAZAR
16.30 Final

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