Kadınlar Kupa Voley'de final etabı eşleşmeleri belli oldu

İSTANBUL, (DHA)
Kupa Voley kadınlar kategorisinde 1\'inci bölüm karşılaşmaları, bugün oynanan dört müsabakayla sona erdi.
Kadınlar Kupa Voley 1\'inci bölüm karşılaşmalarının sonuçları şu şekilde:
Beşiktaş - Çanakkale Bld.: 3-1 (25-21, 23-25, 25-21, 25-19, Altın Set 15-12)
Bursa B.Şehir Bld. - Kameroğlu Beylikdüzü Vol. İht.: 3-0 (25-19, 29-27, 25-20, Altın Set 14-16)
Halkbank - Nilüfer Bld.: 0-3 (23-25, 20-25, 13-25)
Seramiksan - İlbank: 3-0 (25-23, 25-14, 25-21)
Bu sonuçların ardından; Beşiktaş, Kameroğlu Beylikdüzü Vol. İht., Nilüfer Bld. ve Seramiksan takımları, 2017 - 2018 Voleybol Sezonu Kupa Voley kadınlar kategorisinde çeyrek finale yükselerek final etabında mücadele etmeye hak kazandı.
Kupa Voley bayanlar kategorisi final etabı eşleşmeleri, maç programı ise şu şekilde:
22 ARALIK CUMA
12.00 Galatasaray - Beşiktaş
14.00 VakıfBank - Kameroğlu Beylikdüzü Vol. İht.
16.30 Eczacıbaşı VitrA - Nilüfer Bld.
18.30 Fenerbahçe - Seramiksan
23 ARALIK CUMARTESİ
14.00 Yarı Final (Eczacıbaşı VitrA - Nilüfer Bld. maçının galibi ile Galatasaray - Beşiktaş maçının galibi)
17.00 Yarı Final (Fenerbahçe - Seramiksan maçının galibi ileVakıfBank - Kameroğlu Beylikdüzü Vol. İht. maçının galibi
24 ARALIK PAZAR
16.30 Final