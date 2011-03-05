-KADINLAR ''KOKU''LARINI HAZIRLAYACAK ANKARA (A.A) - 05.03.2011 - Ankara'da bir alışveriş merkezi, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü'nde düzenleyeceği ''Koku Atölyesi''nde, kadınlara istedikleri karışımlarla kendilerine özel kokuyu yaratma fırsatı sunacak. Atölyede kadınlar, konunun uzmanlarından, parfümün nasıl kullanılacağı, ten rengi ve yaşa göre parfüm seçimi ile parfümdeki çiçek, baharat ve meyve kokularının kişiler üzerindeki etkisi gibi birçok konuda bilgi edinme şansı bulacak. Antares Alışveriş Merkezi Pazarlama Uzmanı Nejla Baybaş, 8 Martta kadınları, vazgeçilmezlerinden biri olan güzel kokularla buluşturmak için ''Koku Atölyesi'' düzenleyeceklerini söyledi. Atölyede kadınlara, konunun uzmanları tarafından esansların uyumu, koku yapımı konularında bilgi verilmesinin ardından, kadınların kendilerine özel ''koku''ları yapacaklarını ifade eden Baybaş, ''Yaklaşık 6 saatte toplam 60 kadın, bu özel günde kendi kokusunu hazırlama fırsatı bulacak. Onlara 3 uzman yardım edecek. Her katılımcı, 5-7 dakika arasında kokusunu hazırlayabilecek'' diye konuştu. Atölyede kadınların parfümlerle ilgili keyifli bilgiler de edineceğini anlatan Baybaş, ''Koku nasıl oluşturulur, nasıl kişiye özel hal alır, kokuların karakterleri... Kadınlar, bütün bunların cevabını atölyede öğrenebilecek'' dedi. Kadınların, kullanılacak parfümlerin içindeki çiçek, baharat ve meyve kokularının psikolojik olarak kişileri nasıl etkileyeceği hakkında da bilgi sahibi olacaklarını belirten Baybaş, ''Konu başlıklarımız, parfüm ve koku arasındaki fark, parfüm kullanımı, doğru parfümün nelere dikkat edilerek seçilmesi gerektiği, koku hafızası, yeme ve içme alışkanlığına göre koku seçimi, ten rengi ve yaş döngüsüne göre parfüm seçimi, kokuların karakterleri ve kullanım şekilleri, bebek ve çocuk odalarında kullanılması gereken kokular olacak'' diye konuştu.