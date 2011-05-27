Kadınlar kırmızı şarap seviyor

T24

19-23 Haziran arasında düzenlenecek fuar için yapılan araştırma, pembe şarabın tercih oranının da iki yılda hızla yükselişe geçtiği, bu şarabı en çok yüzde 18,1 ile Fransız kadınlarının tercih ettiğini ortaya koydu.Araştırmaya göre, kadınların yüzde 58'i şaraptan erkekler kadar anlıyor.