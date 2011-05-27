-KADINLAR KIRMIZI ŞARABI TERCİH EDİYOR BORDEAUX (A.A) - 27.05.2011 - Kadınların çoğunluğunun kırmızı şarabı tercih ettiği belirlendi. Bordeaux Uluslararası Şarap Fuarı (Vinexpo) için Fransa, İngiltere, Almanya, ABD ve Hong Kong'da 10.500 kadın arasında yapılan kamuoyu araştırmasında, kırmızı şarabı tercih edenlerin oranının yüzde 51,1, beyaz şarabı tercih edenlerin oranın ise yüzde 26,4 olduğu, kırmızı şarap diyenlerin oranının özellikle 46 yaş üzeri kadınlarda yüzde 58 olduğu ortaya kondu. 19-23 Haziran arasında düzenlenecek fuar için yapılan araştırma, pembe şarabın tercih oranının da iki yılda hızla yükselişe geçtiği, bu şarabı en çok yüzde 18,1 ile Fransız kadınlarının tercih ettiğini ortaya koydu. Araştırmaya göre, kadınların yüzde 58'i şaraptan erkekler kadar anlıyor.