Kadınlar Kılıçdaroğlu'na sorunlarını anlattı: Koronavirüs'le beraber ortaya çıkan ekonomik kriz en çok biz kadınları etkiledi

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, 8 Mart Dünya Emekçi Kadınlar Günü kapsamında Türkiye'nin 7 farklı bölgesinden kadınlarla video konferans yöntemiyle bir araya geldi. Kadınların taleplerini ve sorunlarını dinleyen Kılıçdaroğlu, CHP'nin çözüm önerilerini anlattı. Kadınlar, "Kadınlar, esnek, sendikasız, güvencesiz çalışmaya zorlanıyor. Koronavirüs salgınıyla beraber ortaya çıkan ekonomik kriz en çok biz kadınları etkiledi." dedi.

8 Mart Emekçi Kadınlar Günü kapsamında kadınlarla buluşan Kılıçdaroğlu'na, CHP Kadın Kolları Genel Başkanı Aylin Nazlıaka, CHP Genel Başkan Yardımcıları Gamze Akkuş İlgezdi, Lale Karabıyık, Gökçe Gökçen ve Gülizar Biçer Karaca ile CHP Genel Sekreteri Selin Sayek Böke eşlik etti.

"Toplumsal cinsiyet eşitsizlikleri derinleşti"

Kadına yönelik şiddetin arttığını belirten kadınlar, çalışma koşullarının kötüleştiği, her 10 kadından yalnızca 3’ünün istihdam içerisinde olduğunu, çoğunun da kayıt dışı çalıştırıldığını söylediler. Kadınlar, “Kadınlar, esnek, sendikasız, güvencesiz çalışmaya zorlanıyor. Koronavirüs salgınıyla beraber ortaya çıkan ekonomik kriz en çok biz kadınları etkiledi. Kadın işsizliği bugün 5 milyonu buldu. Kadınlar hem evde hem de işyerlerinde çiftçi sömürülmeye başlandı. Toplumsal cinsiyet eşitsizlikleri derinleşti” diyerek sorunlarını anlattılar.

Kadınların anlattıkları sorunları dinleyen Kılıçdaroğlu, “Dile getirdiğiniz sorunları çözmemiz gerekiyor ama ben değil, birlikte çözeceğiz, birlikte mücadele edeceğiz. Kadın-erkek mücadeleyi birlikte sürdürebilirlerse güçlü bir toplumsal desteği de sağlayabilirler. Bizim de en büyük gücümüz, kadınların ve erkeklerin bir arada var olan sorunları çözmek için ortak mücadele etmeleri” dedi.

Kılıçdaroğlu, Koronavirüs salgınıyla birlikte kadınların yaşam koşullarının daha da ağırlaştığını ifade ederek, “Zaten iş dünyası, bir kişiyi işten çıkaracaksa kadınlardan başlıyor. Kayıt dışı çalışanlardan başlıyor. Diğerlerini çıkaramıyor çünkü ek maliyetler çıktığı için. Kayıt dışı çalışanı hemen işinden edebiliyor. Bu konuda sadece kadınların değil ama Türkiye genelinde çok ciddi bir kayıt dışı çalışma var ve temel sorunlarımızdan birisi. Kişinin kayıt dışı çalışması sadece bugünkü haklarının elinden alınması anlamına gelmiyor, gelecekteki elde edeceği hakların da elinden alınması demek” diye konuştu.

Kılıçdaroğlu'nun açıklamaları şöyle:

"Yaşam kalitesi yükseliyor"

"Cumhuriyet’in kuruluşundan beri kadınlar için çok önemli adımlar atıldı. Okulların açılması, kız çocuklarının okula gitmesi, onların eğitilmeleri… Kadın okula gidip belli bir düzeyde eğitim aldığı zaman çocuğunu da ona göre eğitiyor. Aslında toplumu eğitiyor. Dolasıyla toplumun yaşam kalitesi yükseliyor. Kız çocuklarının okula gitmeleri, okumaları bu bağlamda olağanüstü bir avantaj sağlıyor. Bir ülkenin büyümesi, kalkınması için. Aynı zamanda dünya coğrafyasında saygın bir ülke konumuna gelmesi için."

"Sizin unutmamanız, göz ardı etmemeniz gerekiyor"

"Kadınları koruyan yasalar var. Evet, var ama bu yasalar uygulanmıyor. Bu yasalar sadece kadınlar için değil, Anayasa Mahkemesi kararları, Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi kararları da uygulanmıyor. Dolasıyla buradan demokrasiye geleceğim. Kadınların haklarını talep etmeleri için her şeyden önce demokratik ortamın buna müsait olması lazım. Şimdi kalkıyorlar açıklama yapıyorlar. Neymiş? İnsan Hakları Eylem Planı. Açıklıyorlar, işte toplumsal cinsiyet eşitliğinden söz ediyorlar. Ondan sonra 8 Mart Dünya Emekçi Kadınlar Günü, kadınlar Beyoğlu’na çıkamaz, yürüyüş yapamaz. Peki bu insan hakları ne oldu? Birdenbire unutuldu mu? Biz erkekler unutsak dahi, siz kadınlar olarak unutmamanız gerekiyor. Biz göz ardı etsek dahi kadınlar olarak sizin göz ardı etmemeniz gerekiyor."