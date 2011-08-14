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Yaşam

Kadınlar için yürüdüler

Van'da dün yaklaşık 500 erkek, kadına yönelik şiddeti protesto etmek amacıyla yürüdü.

14 Ağustos 2011 03:00



 T24 - Van'da dün yaklaşık 500 erkek, kadına yönelik şiddeti protesto etmek amacıyla yürüdü.

 


Çeşitli sivil toplum örgütlerinin erkek üyelerinden oluşan grup, Mavi Plaza önünden Cumhuriyet Caddesi'ne kadar yürüdü. Grup, üzerinde Ayşe Paşalı'nın katil zanlısının fotoğrafının yer aldığı temsili tabutu taşıdı.


Burada grup adına açıklama yapan BDP Van İl Başkanı Cüneyt Caniş, erkek egemen toplumsal yapı üzerinden kadına yönelik geliştirilen her türlü baskı ve şiddete dur demek amacıyla seslerini yükseltmek için yürüdüklerini vurguladı.



Hergün kadına yönelik uygulanan baskı ve şiddeti medyada gördüklerini ve bundan utanç duyduklarını belirten Caniş, şöyle konuştu:



“Kadına şiddet uygulayan, kadınları öldüren, kadınlara yönelik saldırıları erkeklik adına yapanlardan ve erkekliğine sığınanlardan utanıyoruz. Biz, erkekler olarak kadınların bedenleri üzerinden kurulan dili kabul edemiyoruz. Kadının bedeni ile ilgili söz söyleme, karar alma hakkının sadece ve sadece kendisine ait olduğu bilinciyle erkeklik zihniyetimizle hesaplaşıyoruz.”

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