Kadınlar için en güvenli yer Kanada

G-20 ülkeleri arasında kadınlar için en iyi ülke hangisi? İngiliz haber ajansı Reuters'ın yan kuruluşlarından Trustlaw'ın araştırmasına göre, Kanada. Yani cinsiyet eşitliği, kadına şiddet ve istismarı engelleme politikaları ve sağlık hizmetleri en iyi olan ülke.

Meksika'da yapılacak G-20 zirvesi öncesinde bu gruba mensup ülkelerde kadınların durumu değerlendirildi. 63 farklı ülkeden uzmanların oylarıyla yapılan ankete göre, ikinci sırada Almanya, üçüncü sırada ise Birleşik Krallık var. Türkiye 19 ülke arasından 12. sırada yer alıyor.

Anketin Türkiye bölümünde "Şiddet, çocuk yaşta evlilik ve ev içi kölelik Türkiye'de hala büyük problem" deniliyor. Ankette, muhafazakarlığın özgürlükleri kısıtladığı belirtiliyor, "töre cinayeti kapsamında kadınların öldürülmesi devam ediyor" ifadeleri kullanılıyor.

Ankette ayrıca Türkiye'de 2010 yılında evlenen kadınların yüzde 26'sının 16-19 yaş aralığında olduğu, 3 milyon 800 bin kadının da okuma yazma bilmediği hatırlatılıyor.

Ankete göre, sıralamanın en sonunda olan, yani kadınlar için en kötü ülke Hindistan. Ülkeyi en son sıraya yerleştiren nedenler olarak da, aile içi şiddet, çocuk yaşta evlilik, çocukların öldürülmesi, seks işçiliği ve gebelikte ölüm oranının yüksekliği gösteriliyor.